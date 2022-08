„Diese Bauchmuskeln“: Cathy Hummels begeistert Fans im bauchfreien Top

Cathy Hummels fühlt sich sichtlich wohl in ihrem bauchfreien Look. © Instagram/Cathy Hummels

In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt sich Cathy Hummels fit und durchtrainiert. Mancher Follower findet es da sogar schwierig, nicht neidisch zu werden...

Cathy Hummels (34) hatte es zuletzt wahrlich nicht einfach. Kein Tag vergeht, an dem nicht über ihr angebliches Ehe-Aus mit Fußballstar Mats Hummels (33) spekuliert wird. In der Öffentlichkeit zeigt sich die Influencerin jedoch kämpferisch und scheint das Drama in ihrem Privatleben einfach weglächeln zu wollen. Ihr Instagram-Account ist abwechselnd gespickt mit Fotoshootings und privaten Aufnahmen mit Sohn Ludwig (4), der Cathy während dieser schwierigen Zeit am meisten Kraft zu geben scheint.

In ihrem neuesten Post präsentiert sich die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin nun zumindest äußerlich in Topform. „Ich hänge hier einfach nur ab… irgendwo in Berlin“, kommentierte sie drei Fotos, die sie sitzend auf einem Geländer vor einem See zeigen. Den Followern stach aber nicht etwa die idyllische Naturkulisse ins Auge, sondern vielmehr Cathys Outfit und ihre athletische Figur.

Die brünette Schönheit kombiniert ein knappes Crop Top mit einer schwarzen Jacke sowie einer langen weißen Hose. Damit betont sie ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, die wohl vielen schweißtreibenden Stunden im Gym geschuldet sind. Cathys Haare sind in Locken gestylt; abgerundet wird der Look durch ein edles Augen-Make-up und Goldschmuck. Der Hashtag „Happy Day“ deutet an, dass sie zumindest für einige Zeit ihren privaten Kummer vergessen konnte.

Cathy Hummels: Ihre Follower sind hin und weg

Cathys tolle Ausstrahlung kam auch bei den Fans super an. In den Kommentaren war unter anderem zu lesen: „Wow“, „Hübsche Traumfrau“, „Super süß, ich mag dich so sehr“ und „Hot, hot, hot, du bist wunderschön“. Auch ihr Waschbrettbauch sorgte für viel Beachtung . „Diese Bauchmuskeln“, schwärmte eine Followerin und betonte ihre Aussage mit einem Herzaugen- und Flammen-Emoji.

Eine weitere bekannte, „mehr als neidisch“ auf die sportliche Figur der Münchnerin zu sein. „Klar, über die Bauchmuskeln müssen wir nicht reden“, gestand sie. Ein User fasste es schließlich mit folgenden Worten zusammen: „Toller Body, tolles Outfit, tolles Bild.” Sicher freut sich Cathy sehr über den liebevollen Zuspruch ihrer Community.