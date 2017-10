Verrät Cathy auf diesem Bild den Namen ihres Kindes?

Cathy Hummels ist schwanger und lässt uns durch Instagram ausführlich an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Ein neuer Schnappschuss verrät vielleicht mehr, als die Fußballer-Gattin geplant hatte.

München - Wieder einmal gibt es neue Hinweise rund um das ersehnte Hummels-Baby. Nachdem Cathy schon das Geschlecht des Babys durch einen Instagram-Post verraten hatte, gibt es nun den Verdacht, dass auch der Name des Babys schon feststeht.

Denn obwohl Cathy Hummels sich und ihre schönen Augen auf einem ihrer neuesten Insta-Schnappschüsse wieder einmal gekonnt in Szene setzte, wanderte die Aufmerksamkeit ihrer Fans doch am Halse abwärts. Dort baumelt eine goldene Kette, die als handfestes Indiz für die Namenswahl der Hummels‘ durchgehen könnte: „Ludwig“ steht da in geschwungenen Lettern. Und wie jeder weiß, heißt Cathys Liebster Mats und nicht „Ludwig“. Von einem unbekannten Drittnamen (Mats heißt mit Zweitnamen Lukas) ihres Gatten ist nichts bekannt und so kombinieren eifrige Cathy-Fans: Das muss der Name des zukünftigen Hummels-Sprösslings sein!

Nice day with my papa and my girls ⚽️⚽️⚽️to support my husband ❤️ Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 14. Okt 2017 um 10:54 Uhr

Bis Mats und Cathy ihre Wahl offiziell verkünden werden, wird wohl noch einige Zeit vergehen - schließlich hielt Cathy auch ihre Schwangerschaft drei Monate lang gekonnt geheim. Spekuliert werden durfte und darf natürlich trotzdem.

lg

