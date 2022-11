„Weder schick noch en vogue“: Cathy Hummels von deutscher Depressionsliga kritisiert

Cathy Hummels muss sich harten Vorwürfen der Deutschen Depressionsliga stellen. Die Selbsthilfeorganisation wirft der 34-Jährigen vor, die Krankheit für Werbezwecke zu nutzen.

München - Es ist nichts Neues, dass Cathy Hummels (34) für Furore im Netz sorgt. Die Influencerin erhitzt mit ihren Posts immer wieder die Gemüter. Zuletzt wurde sie dafür kritisiert, dass sie ein Luxus-Retreat auf Rhodos organisierte. Dort ließ es sich die Moderatorin zusammen mit anderen Internetstars gut gehen, während sie auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam machten. Viele Fans empfanden es aber eher so, als ob Cathy damit Werbung für ihre Firma machen wolle.

Auch ein weiterer Post erregt die Gemüter der Netzgemeinde. Dabei handelt es sich um einen Beitrag, den die Exfrau von Mats Hummels (33) bereits vor einer Woche gepostet hatte. Darauf posiert sie mit einer Glitzer-Sonnenbrille und blickt in die Kamera. „Wenn man eine Depression hat, ist oft alles schwarz/weiß“, schrieb Cathy dazu. „Derweil ist Farbe viel schöner… Doch wie bekommt man Farbe in sein trübseliges Gedankenkarussell? Ein Faktor, der helfen kann, ist Licht. Sonne. Let’s shine.“ Dazu verlinkte sie ihre Veranstaltungsfirma, die auch das besagte Sun & Soul Retreat auf Rhodos organisiert hatte.

Das dürfte Cathy Hummels gar nicht schmecken: Die Influencerin würde jüngst für ihren Umgang mit dem Thema Depression kritisiert © Future Image/Imago

Deutsche Depressionsliga ist „entsetzt“ von Cathy Hummels

Die Instagram-Community lief sogleich Sturm gegen den Post. „Was für ein Hohn allen Betroffenen gegenüber, die an Depressionen leiden. Diese Krankheit gilt es nicht zu vermarkten, sondern aufzuklären, aufzuklären und nochmal aufzuklären!“, machte ein User seiner Wut freuen Lauf. Selbst die Deutsche Depressionsliga (DDL) hat sich nun eingeschaltet. In einem Statement nimmt die Selbsthilfeorganisation Cathy hart in die Mangel und macht ihr schwere Vorwürfe.

„In Zusammenhang mit der schweren Erkrankung Depression banal auf Sonnenlicht zu verweisen und damit Werbung für ihr Unternehmen zu machen, halten wir als Betroffenenorganisation nicht für fragwürdig, nein, wir sind entsetzt“, heißt es in der Stellungnahme. Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin sollte bei künftigen Posts bitte aufpassen, was sie veröffentliche. „Das Leben ist nicht so einfach, eine Depression schon gleich gar nicht“, schreibt die DDL weiter. Eine so schwere Krankheit dürfe man nie für Werbezwecke benutzen. „Depression ist weder schick noch en vogue“, betont die Organisation. „Wir bitten Sie, dies künftig zu berücksichtigen.“