Cathy Hummels küsst Sohn auf den Mund: Einige Fans finden das befremdlich

Cathy Hummels teilt immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Ludi © Instagram/Cathy Hummels

Moderatorin Cathy Hummels hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem 4-jährigen Sohn. Nun postete sie ein Bild von sich und Ludwig auf Instagram, das die Meinungen teilt.

Die Beziehung zwischen Mutter Cathy Hummels (34) und ihrem Sohn Ludwig (4) ist sehr eng. Die Moderatorin soll mittlerweile alleinerziehend sein, denn die Beziehung zu Fußballer Mats Hummels (33) scheint endgültig vorbei zu sein. Die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn genießt Cathy dafür umso mehr – Und postet dies auch auf Instagram. Doch das letzte Bild spaltet die Meinungen der Fans.

Cathy Hummels: „Ich bin offiziell vergeben“

Auf Instagram postete die Mutter des 4-Jährigen nun ein Bild, bei dem sich die Meinungen teilen. Auf dem Bild küsst sie ihren Sohn Ludwig auf den Mund. Unter das Foto schreibt sie unter anderem „Ich bin offiziell vergeben“ und auch „Bester Mann in meinem Leben neben meinem Vater“. Es gab neben dem positiven Feedback auch viele kritische Kommentare. Einigen Followern ist das Foto zu viel.

Die Meinungen gehen auseinander

So kommentiert jemand unter dem Bild: „Du bist so eine hübsche Frau, such dir doch einfach einen neuen Mann an deiner Seite und projizier nicht mehr in deinen Sohn hinein, als er ist! Das wirkt inzwischen echt ungesund und leicht befremdlich“. Doch andere Fans verteidigen die Moderatorin. Ein Instagram-Nutzer schreibt: „Wer hier was anderes sieht als Mutterliebe zu Ihrem Sohn, sollte vllt. mal einen Psychologen suchen!“ Jemand anderes kommentiert: „Erinnert sich noch jemand an den Shitstorm, den Victoria Beckham damals für einen Kuss geerntet hat? Cathy, scheiß auf die Meinungen hier. Tut, was euch guttut!“. Dabei bezieht sich die Userin auf ein Foto, auf dem Victoria Beckham ihre Tochter Harper auf den Mund küsste.

