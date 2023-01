„Enormes Loch“: Cathy Hummels litt nach Trennung von Mats am „Gebrochenes-Herz-Syndrom“

Ihr Körper zog die Notbremse: Cathy Hummels spricht nun ehrlich über die Zeit nach der Trennung von Mats und darüber, dass es ein gebrochenes Herz wirklich gibt.

München – Cathy Hummels (34) hat so lange über den Beziehungsstatus mit ihrem Ex-Mann geschwiegen. Die Gerüchteküche brodelte ununterbrochen und Spekulationen wurden immer lauter. Doch Cathy und Mats Hummels blieben eisern und hielten ihre Probleme hinter verschlossenen Türen. Damit ist nun Schluss – die Moderatorin gibt sich so offen wie noch nie. Vor wenigen Monaten gab das Ex-Paar seine Trennung bekannt und vor Weihnachten folgte bereits der endgültige Schlussstrich: Scheidung. Die Ära Hummels ging mit dem letzten Jahr zu Ende.

Nun spricht die 34-Jährige offen über die schwere Zeit und gibt zu, dass die Trennung nach 14 gemeinsamen Jahren ein „enormes Loch“ hinterlassen habe. Via Instagram teilt die Beauty drei Schnappschüsse mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) und schreibt von ihrem gebrochenen Herzen. „Ich bin sehr glücklich, dass es mir zunehmend besser geht. Vor allem körperlich“, schreibt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin unter die gemeinsamen Fotos, auf denen sich das TV-Gesicht im Bikini zeigt. Weiter beschreibt Cathy, was eigentlich hinter den Kulissen vorging und wie sehr sie sich um ihre Gesundheit sorgte: „Mein Gewicht ging immer weiter runter und ich hatte teilweise Panikattacken, weil ich ratlos war“, gibt sich die junge Mutter ehrlich.

Cathy Hummels: „Mein Körper hat die Notbremse gezogen“

Es sei so gewesen, als hätte ihr Körper bei all der Stärke, die Cathy in der Zeit der Trennung bewiesen hat, die Trauer nicht mehr tragen können, erinnert sich die Influencerin. „Mein Kopf war so stark. Hat alles weggedrückt, aber mein Körper hat die Notbremse gezogen, mir gezeigt: Trauere endlich und verarbeite diese Situation, oder ich mag nicht mehr“.

Nun geht es der Moderatorin wieder gut und sie ist im Einklang mit ihrem Körper, aber Cathy ist überzeugt, dass es das „Gebrochenes-Herz-Syndrom“ gibt und es das war, worunter die junge Mutter gelitten hat. „Ich war 14 Jahre mit dem gleichen Menschen immer beisammen. Wir sind miteinander erwachsen geworden. Nach unserer Trennung war da einfach dieses enorme Loch“, so Cathy weiter. Mit dem Beitrag und ihrer Ehrlichkeit möchte das TV-Gesicht anderen Frauen Mut machen, ihnen auf diesem Weg Zuspruch und Verständnis geben. Werte, die Cathy Hummels selbst in ihrer Situation zu wenig erfahren hat.