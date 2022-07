Cathy Hummels bringt zu luxuriöser Party eigene Tupperdose mit Essen mit

Teilen

Cathy Hummels bringt sich zu Luxus-Party ihr eigenes Essen mit © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels scheint kein großer Fan von Party-Buffets zu sein. Bei einem Fashionevent nahm sie ihr Essen kurzerhand lieber selbst mit.

Als Influencerin und It-Girl wird Cathy Hummels (34) zu allen angesagten Events in der Promiwelt eingeladen. So durfte sie auch beim Riani Fashionfestival nicht fehlen, das am Samstag auf einem luxuriösen Schiff auf dem Rhein abgehalten wurde. In ihrer Story teilte die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin zahlreiche Eindrücke von der Party mit den Fans. Unter anderem ließ Cathy ihre Follower am Auftritt von Popsängerin Leony (25) teilhaben, die ihren Hit „Remedy“ zum Besten gab.

Allerdings erregte die (Noch-)Ehefrau von Mats Hummels (33) mit einer ganz anderen Sache die Aufmerksamkeit ihrer Community. In ihrer Story war zu hören, wie eine Party-Kollegin sie fragte: „Was isst du da, Cathy?“ Daraufhin erwiderte diese ganz stolz: „Meine Tupperdose!“ Tatsächlich holte die TV-Beauty mitten unter der Party ihr selbstgemachtes Essen heraus und ließ sich dieses ganz schamlos schmecken. Offenbar war das Buffet weit weniger reichhaltig, als man es sich vorstellen würde.

Als Erklärung schob Cathy hinterher, dass ihre hausgemachte Mahlzeit „viele Proteine für Muskelaufbau“ enthalte. Wahrscheinlich wollte sie also einfach sichergehen, dass sie ihren Ernährungsplan auch einhalten kann, wenn sie nicht zuhause ist. Mit den Worten „Leckerschmecker“ unterstrich Cathy, wie sehr ihr das selbst zubereitete Gericht gemundet hat.

Cathy Hummels: Das sind ihre neuen Promi-Freundinnen

Die Wahl ihres Outfits fiel weit glamouröser aus: Die Münchnerin trug einen edlen schwarzen Jumpsuit mit Rollkragen, der die Schultern auf raffinierte Weise offenlegte. Ein Gurt betonte die zierliche Taille des Stars. Abgerundet wurde das Outfit durch weiße High-Heels. „Ich war auf einem Schiff unterwegs und fühle mich frei wie ein Vogel. Lasst uns ein neues Leben voller Glück betreten“, schrieb Cathy neben Fotos von dem Event.

Dank des Fashionfestivals scheint die Mutter eines Sohnes auch neue Bekanntschaften geschlossen zu haben. „Manche Menschen trifft man und schließt sie sofort ins Herz! Diese beiden Powerfrauen gehören dazu“, kommentierte Cathy ein Foto, das sie Arm in Arm mit Ex-Profiturnerin Magdalena Breszka (44) und Schauspielerin Caro Cult (28) zeigt.