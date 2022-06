Cathy Hummels Mann Mats bald Comedian? BVB-Star bekommt Auftritt bei Comedyshow auf Amazon

Von: Julia Hanigk

Mats Hummels versucht sich jetzt im Comedybereich. © Screenshot Twitter/Prime Video DE und IMAGO/Sven Simon

Dass Mats Hummels durchaus Humor hat, bewies er erst kürzlich. Aber ob er auch ein Publikum überzeugen kann? Gelehrt von Harald Schmidt tritt er mit Christoph Kramer jetzt in einer Amazon-Comedyshow auf.

Dortmund - Mats Hummels (33; alle Infos über seine Karriere und Erfolge) scheint neben seiner Fußballkarriere nun auch weitere Karrierewege auszuprobieren. Der BVB-Spieler wird ab 15. Juli bei einer Amazon-Produktion zu sehen sein. Dabei geht es darum, Humor zu beweisen und das Publikum von seinem Comedy-Können zu überzeugen.

Mats Hummels probiert sich als Comedian bei Amazon

Dass Mats Hummels Humor hat, bewies er erst kürzlich, als Details über sein Liebesleben an die Öffentlichkeit kamen. Auf Twitter amüsierte er sich über die Kommentare der Fans. Ob es allerdings auch für die Comedyshow „One Mic Stand“ reicht, bei der es darum geht, ein Publikum zu überzeugen?

Teddy Teclebrhan (38) erklärt auf Twitter das Konzept der Show: „Ein Comedian trifft einen Celebrity und bringt dem Celebrity Stand-Up-Comedy bei.“ So auch Mats Hummels, der bald in der Amazon-Serie zu sehen sein wird. Neben ihm probieren auch Fahri Yardim (41), Prof. Dr. Karl Lauterbach (59), Lorena Rae (27), Motsi Mabuse (41) und Christoph Kramer (31) ihr Talent in Sachen Comedy aus.

Mats Hummels mit Fußballkollege Kramer auf dem Weg zum Comedian?

Die Promis haben auf der Bühne zehn Minuten, um das Publikum von sich zu überzeugen und ihm den ein oder anderen Lacher zu entlocken. Darauf vorbereitet und gecoacht werden sie von den Profis Harald Schmidt (64), Michael Mittermeier (56), Teddy Teclebrhan, Hazel Brugger (28) und Torsten Sträter (55). Mats Hummels wird gemeinsam mit Fußballer Christoph Kramer sein Bestes geben, beide werden als Team von Harald Schmidt vorbereitet. Ob die beiden Nationalspieler das Publikum überzeugen kann?

Mats Hummels Frau Cathy schlug dagegen eher ernstere Worte an. Cathy Hummels sprach über schwere Zeit mit Mats und sagte: „Im Privatleben wurde ich öfter enttäuscht“. Verwendete Quellen: twitter.com/PrimeVideoDE; watson.de