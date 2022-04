„Dann kann Mutti nicht aufpassen“: Cathy Hummels ruiniert neue Chanel-Sneaker im Matsch

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Cathy Hummels ruiniert ihre neuen Chanel-Sneaker im Matsch © instagram.com/cathyhummels

Cathy Hummels gönnt sich eine Auszeit im Englischen Garten in München. Dabei tritt die Moderatorin jedoch versehentlich in den Matsch und ruiniert ihre neuen Chanel-Sneaker. Doch sie nimmt es mit Humor.

München - Cathy Hummels genießt die Sonne bei einem Spaziergang im Englischen Garten in München. Bei dem Wetter zieht Cathy Hummels direkt ihre neuen Chanel-Sneaker an. Keine so gute Idee, wie sie wenig später selbst in Erfahrung bringen muss.

Cathy Hummels tritt bei einem sonnigen Spaziergang in den Matsch

Zwar lädt das Wetter zu einem gemütlichen Spaziergang ein, doch die Wege im Englischen Garten sind durch den Regen noch ein wenig matschig. In ihrer Instagramstory teilt Cathy Hummels Einblicke von ihrem Nachmittagsspaziergang, als ihr ein kleines Malheur widerfährt.

Cathy Hummels ruiniert ihre neuen Chanel-Sneaker im Matsch © instagram/cathyhummels

Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ist mit ihren neuen Sneakern in den Matsch getreten: „Normalerweise hab ich immer Hund und Ludwig dabei und muss immer drauf achten, dass nichts dreckig wird, und dann kann Mutti nicht aufpassen“, erzählt sie ihren Fans in ihrer Instagramstory.

Cathy Hummels ruiniert ihren neuen Chanel-Sneaker

Cathy Hummels ist mit ihren neuen Sneakern in den Matsch getreten und die schönen Farben auf ihren Schuhen sind nun von großen Matsch-Flecken überdeckt. „Meine neuen Sneakers. Und ja, sie sind Chanel“, jammert Cathy Hummels. Ob ihre Schuhe noch zu retten sind?

Erst kürzlich teilte Cathy Hummels ein weiteres Malheur mit ihrem Followern. Diesmal war jedoch nicht sie Schuld, sondern ihr Sohn Ludwig. Ihm wurde bei einer Autofahrt ziemlich übel und musste sich übergeben. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels