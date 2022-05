Cathy Hummels zusammen mit Mats und Sohn Ludwig im Miami-Urlaub

Cathy Hummels verbringt Urlaub mit Mats und Sohn Ludwig in Miami © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels macht Urlaub in Miami! Mit von der Partie sind ihr Ehemann Mats und der gemeinsame Sohn Ludwig. Wie es aussieht, hat die Familie dabei ziemlich viel Spaß.

Miami – Cathy Hummels (34) scheint es sich derzeit wirklich gut gehen zu lassen. Zusammen mit ihrem Ehemann Mats (33) und dem gemeinsamen Sohn Ludwig (4) macht die Moderatorin derzeit Urlaub im wunderschönen Miami. Auf Instagram postete sie jetzt zwei Schnappschüsse, die ihren Followern sicherlich Lust auf Urlaub bereiten. Darauf scheint die dreiköpfige Familie ein Herz und eine Seele zu sein.

In den letzten Monaten hatten sich die Gerüchte über eine Trennung des Fußballers von seiner Frau gehäuft. Private Chatverläufe wurden auf Instagram geteilt, die für sehr viel Aufmerksamkeit sorgten. In einem Video äußerte sich Cathy Hummels zu den Gerüchten. So habe sie diese „sehr witzig“ gefunden.

Cathy Hummels verwirrt mit ihrem Text zum Urlaubsfoto aus Miami die Netzgemeinde

In der Bildunterschrift auf Instagram scheint Cathy Hummels auf die vielen Fragen ihrer Follower einzugehen. „Miami 2022 - Wir wissen nicht, was genau es ist“, schreibt sie dort, „Flamingo, Fun, Familie, Fotopose … vier Wörter mit F.“

Die beiden Eltern halten für ihren gemeinsamen Sohn fest zusammen. Der kleine Ludwig, der auf den Bildern mit seinem Papa herumtobt, scheint die Auszeit im sonnigen Florida auf jeden Fall zu genießen. Und damit scheint sichergestellt, dass der Sportler und die TV-Moderatorin in Sachen Familie auf jeden Fall einiges richtig machen.