Chips in der Luftröhre: Cathy Hummels musste in die Notaufnahme

Cathy Hummels verschluckt sich an einem Grünkohl-Chip und hat starke Schmerzen © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels wurde per Notarzt ins Krankenhaus gebracht, weil sich die TV-Moderatorin an ihren Chips verschluckte. Das war kein besonders angenehmer Eingriff.

München – Für Cathy Hummels (34) endete ein gemütlicher Abend mit Freunden in einem Krankenhausbesuch. Mit dieser Nachricht jagt die beliebte TV-Moderatorin ihren Instagram-Followern erst einmal einen ordentlichen Schrecken ein, als sie nun von dem Vorfall berichtet. Aber vor allem ihre Freunde und Sohn Ludwig (4) müssen einen gewaltigen Schreck bekommen haben, als Cathy sich plötzlich am besagten Abend an ihren Chips verschluckt.

In ihrer Instagramstory erklärt die Influencerin nun, dass sie wegen ihres Sohnes lachen musste und sich so an ihren Chips verschluckte. Ein Chipsstück verirrte sich prompt in die Luftröhre der jungen Mutter und sorgte dafür, dass die 34-Jährige nur noch schwer Luft bekam. Es war so schlimm, dass der Notarzt verständigt werden musste. Als dieser schließlich eintraf, luden die Sanitäter die Ex-Spielerfrau direkt in den Krankenwagen und fuhren in das nächstgelegene Krankenhaus. „In der Notaufnahme wurde mir dann dieser Grünkohlchip rausgesaugt“, berichtet Cathy ihren Followern.

Cathy Hummels Gesundheit leidet unter dem privaten Stress

Aua! Das klingt nach keiner angenehmen Prozedur – war es auch scheinbar nicht, denn die junge Mutter klagt noch über enorme Schmerzen. „Aber soweit gehts mir einigermaßen gut. Aber fit bin ich noch lange nicht“, offenbart sie via Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass Cathy ihren Anhänger in letzter Zeit von gesundheitlichen Problemen berichtet. Vor wenigen Wochen suchte die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin bereits einen Arzt wegen Bauchproblemen auf – via Instagram berichtete das Model, dass allerdings nicht auffälliges gefunden wurde.

Die 34-Jährige schlussfolgerte daraus, dass es wahrscheinlich doch am privaten Stress zu liegen scheint. Seit Monaten steht Cathy unter medialen Beschuss wegen des vermuteten Ehe-Aus mit Kicker Mats Hummels (33). Das Paar schwor sich 2015 bei seiner Traumhochzeit ewige Liebe und trennte sich Gerüchten zufolge nach 14 gemeinsamen Jahren bereits im Sommer 2021. Mittlerweile ist es traurige Gewissheit: Das Traumpaar lässt sich scheiden. Cathy möchte nun mehr auf sich achten und hoffentlich auch auf ihre Gesundheit: „Ich habe gelernt, meine Bedürfnisse an vorderste Stelle zu setzen – nach meinem Sohn“, erklärt die 34-Jährige im Gespräch mit bunte.de