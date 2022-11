„Wow, diese Haare“: Cathy Hummels begeistert Fans mit neuer Frisur

Das Make-over bedeute für Cathy Hummels einen „Neuanfang“ auf allen Ebenen © Instagram/cathyhummels

Bye bye, brünett! Cathy Hummels trägt ihre Haare nun deutlich blonder und kürzer. Die Fans sind begeistert von der radikalen Typveränderung.

Alles neu bei Cathy Hummels (34)! Die Influencerin bestätigte erst kürzlich die Trennung von ihrem Mann Mats Hummels (33), nachdem bereits monatelang über die Scheidung des Promi-Paars spekuliert wurde. Mittlerweile blickt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin wieder nach vorne. In ihrer Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ verriet sie, dass sie sich sogar bei einer Dating-Agentur angemeldet hat, um neue Männer kennenzulernen.

Doch auch optisch schlägt Cathy nun ein neues Kapitel auf. Auf Instagram postete sie ein Reel, in dem sie vor und nach ihrem Umstyling zu sehen ist. Cathys Mähne ist deutlich blonder und auch ein wenig kürzer geworden. Insgesamt wird der Look viel frischer und steht der Münchnerin hervorragend. Auch sie selbst scheint großen Gefallen an der neuen Frisur zu finden und tanzt in dem Video fröhlich zu Dolly Partons Hit „9 to 5“.

Das Reel kommentierte Cathy mit den folgenden Worten: „Das Lied macht mir so unglaublich gute Laune! Heute hat mein Hairstylist Vicenzo mich wieder hübsch verändert. Ich wurde noch blonder… und bin einfach glücklich.“ Das Make-over bedeute für die TV-Beauty einen „Neuanfang“ auf allen Ebenen, verriet sie weiter.

Cathy Hummels: Viel Lob von ihrer Instagram-Community

Die Fans können sich gar nicht satt sehen an Cathys brandneuem Blondinen-Look. „Sieht soooo schön aus und das strahlst du auch nach außen aus!“, schwärmte ein Follower. Dieser Meinung schloss sich ein weiterer an: „Du siehst mega aus, strahlst über beide Ohren und fühlst deinen neuen Look total. Wunderschön von innen und von außen!“ In anderen Kommentaren hieß es unter anderem „Wow, diese Haare“, „Sehr schön geworden“ oder „Sieht richtig toll aus“.

Mit ihrem Umstyling hat Cathy also voll ins Schwarze getroffen. Bereits Anfang Oktober wagte die Mutter eines Sohnes eine Typveränderung und ließ sich die lange Mähne abschneiden, sodass ihre Haare nur noch bis zur Brust reichten. „Kennt ihr sie? Cathy Make-over, Cathy Reloaded, Cathy 2.0... Keine Ahnung. Ich wollte was Neues“, kommentierte sie den Look damals.