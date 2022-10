Kurzhaarschnitt: Cathy Hummels schneidet ihre bauchnabellangen Haare ab

Teilen

Cathy Hummels brauchte eine Veränderung im Leben. © Instagram/Cathy Hummels

Wenn sich Frauen von ihren langen Haaren trennen, steckt meist eine symbolische Bedeutung dahinter. Das ist auch bei Cathy Hummels der Fall.

Cathy Hummels (34) hat ein äußerst turbulentes Jahr hinter sich. Die augenscheinliche Trennung von ihrem Ehemann Mats Hummels (33) sorgte immer wieder für Schlagzeilen, vor allem, nachdem der Fußball-Profi regelmäßig mit anderen Frauen gesichtet wurde. Grund genug für die Influencerin, um einen Neuanfang auf allen Ebenen zu wagen. Dazu gehört auch eine optische Veränderung. Auf Instagram zeigt Cathy, dass sie sich einem radikalen Make-over unterzogen hat.

Eigentlich war die bachnabellange Mähne immer das Markenzeichen der brünetten Schönheit. Nun hat sie allerdings kurzen Prozess mit ihrer Haarpracht gemacht. Auf Instagram teilte Cathy ein Foto, das sie beim Friseurbesuch zeigt. Darauf sitzt sie mit Alufolien in den Haaren und einer Infusionsnadel im Arm auf einem Stuhl „Mein wahres Ich. Kein Make-up, aber… neue Haare, Nadel in der Vene und Bitch Face“, schrieb die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin zu dem Schnappschuss.

Cathy Hummels stellt den Instagram-Usern ihr neues Ich vor

In einem Reel hat Cathy mittlerweile auch das Ergebnis ihrer Typveränderung gezeigt. Ihre Haare trägt die Münchnerin nun in sanften Wellen bis zur Brust. Außerdem ließ sie ihre Farbe aufhellen. Insgesamt wirkt der Look frischer und steht dem Model hervorragend. Auch sie selbst scheint sich pudelwohl mit dem neuen Style zu fühlen. „Kennt ihr sie? Cathy Makeover, Cathy Reloaded, Cathy 2.0... Keine Ahnung. Ich wollte was Neues“, schrieb die Mutter eines Sohnes dazu. Mit den Hashtags „Neues Kapitel“ und „Die alten Zöpfe müssen ab“ verdeutlichte Cathy, wie sehr sie sich das Umstyling herbeigewünscht hat.

Die Meinung ihrer Fangemeinde ist der Ex-Spielerfrau trotzdem wichtig. „Mögt ihr es?“, fragte sie ihre rund 689.000 Follower. Die hatten viel Lob für den neuen Look übrig. „Mega! Sie sehen nun viel gesünder aus. Toll, dass du dich getraut hast!“, schwärmte ein User. Dem stimmte ein weiterer zu: „Absolut cool! Richtig frisch. Viel Glück und Spaß für deinen neuen Lebensabschnitt.“ Andere wiederum hinterließen Kommentare wie „Gelungene Veränderung“, „Du siehst so frisch aus“ und „Einfach wunderschön“.