In L.A. bei einer Datingagentur angemeldet: Cathy Hummels sucht neue Liebe

Cathy Hummels würde ein amerikanischer Mann gefallen. © Instagram/Cathy Hummels

Nach der Trennung von ihrem Mann Mats Hummels wagt sich Neu-Single Cathy Hummels in die Datingszene. Am liebsten wäre ihr ein Amerikaner.

Cathy Hummels (34) ist wieder auf der Suche! Die Influencerin hatte es in Sachen Liebe zuletzt nicht einfach. Nach sieben Jahren zerbrach ihre Ehe mit Fußball-Profi Mats Hummels (33). Monatelang schwieg die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin und deutete das Aus lediglich an. In ihrer neuen Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ spricht sie endlich Klartext und geht auf die Hintergründe der Trennung ein. „Wir haben versucht, sie zu vermeiden. Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat: ‚Ich kann nicht mehr‘“, enthüllt sie.

Hinter Cathy liegen schwere Monate. Die kräftezehrende Trennung hat die Münchnerin sehr mitgenommen, doch für ihren Sohn Ludwig (4) blieb sie stets stark. Mittlerweile blickt sie wieder frohen Mutes in die Zukunft und konzentriert sich auf verschiedene berufliche Projekte. Doch auch datingtechnisch tut sich wieder was bei Cathy. Die Unternehmerin hat sich in Los Angeles sogar bei einer Datingagentur angemeldet, um neue Bekanntschaften zu schließen.

Für Cathy war dieser Schritt ein großer Meilenstein. „Ich habe fast 15 Jahre ja nur Mats gedatet. In der Hinsicht keine Erfahrung mit anderen Männern. Daher hat es schon Überwindung gekostet. Ich bin, was Dating angeht, sehr schüchtern“, gesteht sie im Interview mit der Bild-Zeitung.

Cathy Hummels: So stellt sie sich ihren Traummann vor

Doch welche Art von Mann sucht Cathy eigentlich? „Aussehen ist mir tatsächlich egal“, stellt sie klar. „Es kommt auf den Charakter an. Wenn ich einen Mann mag, dann merke ich das gleich. Ich spüre das, aber es gibt nicht den einen Typ.“ Eine Präferenz hat die TV-Beauty dann aber doch: Am liebsten würde sie einen Amerikaner daten. „Ich mag die amerikanische, unbeschwerte Art. Habe früher mal in den USA gelebt und war dort immer sehr glücklich“, schwärmt sie.

Trotzdem mache sich Cathy „keinen Druck“, ihr Single-Dasein schnell zu beenden. Sie freue sich einfach auf alles, was sich im Leben noch ergebe. „Wenn es passiert, dann passiert es. im Moment bin ich glücklich so, wie alles ist und sich entwickelt hat“, erklärt sie.