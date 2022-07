„Total fremd“: Fans erkennen veränderte Cathy Hummels kaum wieder

Cathy Hummels sieht mit Sommersprossen und anders geschminkt als sonst völlig anders aus. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels sieht auf neuen Instagram-Fotos völlig anders aus. Die Fans reagieren gespalten auf die optische Veränderung der Influencerin.

Alles neu bei Cathy Hummels (34)! Die Influencerin stand zuletzt beinahe täglich wegen ihrer angeblichen Scheidung von Ehemann Mats Hummels (33) in den Schlagzeilen. Offiziell bestätigt hat das Paar die Trennung zwar nach wie vor nicht, aber die zahlreichen Flirts des Fußballstars scheinen für sich zu sprechen. Nun hat Cathy zumindest in optischer Hinsicht ein neues Kapitel aufgeschlagen.

In einem aktuellen Instagram-Post zeigt sie sich völlig verändert. Ihre Haare trägt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin zwar nach wie vor lang und wellig, doch ihr Gesicht sieht irgendwie ganz anders aus – denn Cathy trägt jetzt Sommersprossen! Auch ihre Augenbrauen sehen viel markanter aus, während ihre vollen Lippen mit Gloss betont werden. „Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0“, kündigte die Mutter eines Sohnes in der Bildunterschrift an. Als kleines Ratespiel schob sie hinterher: „Oder war ich zu lange in der Sonne?“

Cathy Hummels wird mit ehemaliger First Lady verglichen

Die Fans stehen Cathys Typveränderung jedenfalls mit gemischten Gefühlen gegenüber. „Ganz hübsch, aber du siehst irgendwie total fremd aus... Und das liegt nicht an den Sommersprossen“, kommentierte ein User skeptisch. Ein anderer Nutzer will den Grund dafür wissen: „Kommt von der Bildbearbeitung.“ Auch weitere Fans erkannten Cathy auf den geposteten Bildern kaum wieder. Die Münchnerin wurde sogar mit Donald Trumps Ehefrau Melania (52) verglichen: „Ich finde, du siehst auf dem Bild ein bisschen wie Melania Trump aus...“ Wieder andere vermuteten gar, dass Cathy optisch nachhelfen hat lassen: „Hat der Chirurg bisschen gespielt, oder?“

Doch es gibt auch viele Follower, die sich ganz angetan von dem neuen Look der brünetten Schönheit zeigten. „Du warst vorher wunderschön und jetzt bist du atemberaubend wunderschön, einfach der Hammer“, schwärmte ein treuer Anhänger. Auch Lilly Becker (46) outete sich als großer Fan und hinterließ eine Reihe von Flammen- und Herz-Emojis für ihre Promi-Kollegin.

Cathy Hummels selbst scheint der Look ebenfalls zu gefallen. „Ich habe immer noch meine Sommersprossen und ich liebe es! Ich habe ja normalerweise keine“, schwärmte sie in ihrer Story.