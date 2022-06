„Nicht eitel“: Cathy Hummels läuft barfuß durch den Flughafen

Von: Stella Rüggeberg

Cathy Hummels muss wegen schlimmer Blasen an den Füßen barfuß durch den Flughafen laufen © Instagram.com/cathyhummels

An dem Sprichwort „Wer schön sein will, muss leiden“ scheint etwas dran zu sein. Cathy Hummels läuft sich in ihren neuen High Heels große Blasen und kann ihre Sneaker nicht mehr anziehen. Deshalb muss sie barfuß durch den Flughafen laufen.

München - Cathy Hummels lebt derzeit ein wahres Jet-Set-Leben. Von Thailand nach Dubai bleibt kein Ort unbesucht. Für eine Party des Online-Shops und Mode-Labels „About You“ reiste die Moderatorin nach Mailand.

Cathy Hummels führt ein durchgetaktetes Leben

Wer schön sein will, muss leiden. Das bekommt auch Cathy Hummels nun zu spüren. Denn bei der „About You“-Party in Milan hat die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin sich die Füße wundgelaufen. Grund dafür waren ihre neuen High Heels.

Am nächsten Tag muss Cathy Hummels leider schon wieder die Heimreise antreten. Doch in ihre Sneaker zu kommen, stellt sich als großes Problem dar. Aufgrund der vielen Blasen an ihren Füßen kann sie ihre Schuhe nicht anziehen.

Cathy Hummels läuft barfuß durch den Flughafen

Für Cathy Hummels aber kein Problem. Am Flughafen zieht sie deshalb prompt ihre Schuhe aus und läuft barfuß durch die Gegend. „Nicht eitel“, lacht sie in ihrer Instagramstory. „Ich laufe barfuß durch den Flughafen. Ich hab solche Blasen von gestern“, erzählt die Moderatorin weiter.

Zum Vatertag richtete die 34-Jährige nicht nur schöne Worte an ihren eigenen Vater, sondern überraschte auch mit emotionalen Zeilen an ihren Mann Mats. Darin nannte Cathy Hummels ihn einen „wunderbaren Papa“. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels