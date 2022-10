In neuer TV-Show: Cathy Hummels packt über Trennung von Mats aus

Von: Lukas Einkammerer

Cathy Hummels und Mats Hummels galten lange als absolutes Traumpaar. Doch die Liebesgeschichte der beiden ist zu Ende und sie lassen sich scheiden. In ihrem neuesten TV-Projekt spricht Cathy ganz offen über ihre Trennung vom DFB-Star.

München – Die Beziehung von Mats (33) und Cathy Hummels (34) glich in den letzten Jahren mehr einer rasanten Achterbahnfahrt als einer idyllischen Liebesgeschichte. Mittlerweile ist aber endgültig Schluss. Die Scheidung ist eingereicht, beide widmen sich neuen Projekten und Sohnemann Ludwig (4) pendelt zwischen Mama und Papa. Aber auch im Alleingang schafft es Cathy gut, sich im Gespräch zu halten und sich eine Karriere aufzubauen, die über ihren berühmten Noch-Ehemann hinaus geht.

Nach der Liebe geht das Leben weiter und genau das scheint sich Cathy Hummels zum Motto gemacht zu haben. Denn die gebürtige Dachauerin hat keine Zeit für Herzschmerz und hat Taschentücher und Schokolade gegen aufwändige neue TV-Projekte getauscht. Monatelang soll sie von einem Kamerateam ihr buntes Leben haben filmen lassen und scheint nun eine klare Mission zu haben: Allen zeigen, wer Cathy Hummels fernab von Photoshop-Fails bei Instagram eigentlich ist.

„Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ heißt die Personality-Dokumentation, die am 16. November von RTLZWEI ausgestrahlt wird. Das Format soll einen sehr persönlichen Einblick in das professionelle Tagesgeschäft der Influencerin, ihren Alltag als Single-Mama und ihr Liebesleben geben. Letzteres dürfte dabei wohl der größte Publikumsmagnet sein, denn laut dem Sender soll auch die Trennung von Mats Hummels während der Sendung zur Sprache kommen – nicht, dass Cathy da irgendwie drumherum kommen würde.

Besser als Reality-Shows?: Promi-Dokus sind in aller Munde

Reality-Serien wie das globale Phänomen „The Kardashians“ oder der einheimische Quotenhit „Die Wollnys“ kommen bei Zuschauern gut an. Sie bieten sehr unterhaltsame Eindrücke aus den Leben ihrer Lieblings-Promis und sorgen für regen Austausch im Netz – auch wenn vieles inszeniert ist. Promi-Dokus hingegen versprechen einen ehrlicheren Blick auf Personen des öffentlichen Lebens. „Becoming“ dreht sich beispielsweise um die ehemalige First Lady Michelle Obama und „The World‘s A Little Blurry“ führt Musikfans hinter die Kulissen der Karriere von Grammy-Preisträgerin Billie Eilish. Die Faustregel hier: Wer nahbar und persönlich seine Geschichte erzählen will, macht eine Doku statt einer Reality-Show. Wer virale Momente sucht, ist im Reality-TV hingegen perfekt aufgehoben.