„Erstes Foto ohne Bodyshaming“: Cathy Hummels zeigt besonderes Bild mit „neuen Kurven“

Von: Jonas Raab

Cathy Hummels zeigt bei Instagram ihre „neuen Kurven“. © Future Image/imago

Cathy Hummels hat es geschafft. In einem aktuellen Instagram-Schnappschuss zeigt sie sich fast hüllenlos, doch negative Kommentare bleiben diesmal aus. Ihre Fans feiern sie.

München - Wenn Cathy Hummels ein Bild bei Instagram postet, geht es in den Kommentaren rund. Von ihren Fans erhält die Influencerin viel Zuspruch, doch auch negative Kommentare sind keine Seltenheit – insbesondere, wenn sich Cathy freizügiger zeigt*. In einem aktuellen Post posiert die 34-Jährige hüllenlos. Kann das gutgehen?

Ja, kann es! „Ich wage zu behaupten, dass dies das 1. Foto ohne #Bodyshaming auf meinem Kanal ist“, schreibt die Frau von BVB-Star Mats Hummels* unter das Foto, das sie am Strand von Thailand* zeigt. Dort moderiert Cathy aktuell die dritte Staffel der RTL2*-Show „Kampf der Realitystars“. Doch wie kann es sein, dass ein freizügiges Foto am Strand keine (Körper-)Kritiker anzieht?

Cathy Hummels „neue Kurven“: Zitronen-Bild begeistert Instagram-Fans

Ganz einfach: Die Fotografin hat beim Schnappschuss eine Zitrone nah an die Kamera gehalten. Sie verdeckt Cathys Körper von den Knien bis zum Hals. „Wenn se Life gives you lemons, be a big lemon”, schreibt die Influencerin in Denglisch unter ihren Post. Sie spielt damit auf ein Sprichwort an: „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus.“ Cathy allerdings hat sich dazu entschlossen, den Part mit der Limonade zu übergehen und gleich selbst zur Zitrone zu werden.

„Be sour, Be sweet and Be You”, ist Cathys Motto: „Sei sauer, sei süß und sei du selbst!” In der Bildbeschreibung wendet sich das It-Girl außerdem direkt an ihre Fans – und an die Kritiker. „Ich mag meine neuen Kurven und ihr?“, fragt sie bei Instagram in die Runde.

Cathy Hummels nimmt Instagram-Kritiker mit Zitronen-Foto auf den Arm - „einfach grandios“

Die Kommentarspalte unter dem Post ist voll mit Herzchen und Zitronen-Emojis. „Einfach grandios, KLASSE“, schreibt eine Userin. Die Befürchtungen einer anderen – „Irgendwas werden die Dollen schon finden“ – sind nicht eingetreten. Nahezu alle Kommentare sind positiv, kein Instagram-User äußert sich über Cathys Körper.

Wirklich keiner? Ganz ohne unpässliche Kommentare geht es dann doch nicht. „Dich würd ich gerne mal auspressen“, schreibt ein Instagram*-User. Aber immerhin: Er versieht seinen Kommentar mit einem Lachsmiley und dem „jk“-Hinweis. Das steht für „just kidding“, also „nur Spaß“. (jo) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA