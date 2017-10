Cathy Hummels postet Such-Foto aus Urlaub - aber viele starren nur auf ihre Oberweite

Cathy Hummels, Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats, ließ es sich die Tage im Urlaub gut gehen. Ihre Fans rief sie zu einem Suchspiel auf - doch viele schauten auf die falsche Stelle.

Dubai/München - Mats Hummels hat derzeit viele Termine - zuallererst natürlich zwei Spiele pro Woche, etwa das Champions-League-Spiel am Dienstagabend in Glasgow (läuft nicht im Free-TV). Seine Gattin Cathy hingegen hat mehr Zeit - sie ist schwanger und tritt kürzer. Und tankte kürzlich Sonne am Strand von Dubai.

Selbst wenn sie ihren Mats nicht dabei hatte - ihre rund 209.000 Instagram-Follower nimmt Cathy überallhin mit. Und versorgte sie auch im Urlaub mit reichlich Bildern. Eines, das als nettes kleines Suchfoto gemeint war, ging kräftig nach hinten los.

„Find the Burj“, schrieb sie zum Strandfoto - heißt: „Findet den Burj“. Ihre Fans sollten entdecken, dass sich in ihrer Sonnenbrille der weltberühmte Burj Al Arab spiegelte.

Find the Burj Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 22. Okt 2017 um 1:42 Uhr

Allerdings sahen ihr einige Lustmolche nicht in die Augen - sondern woanders hin. Denn: Cathy trug einen gaaaaanz tief dekolletierten Bikini. Entsprechend zahlreich waren die machohaften Kommentare. „Tolle brüste“, schrieb einer, „Geile Brüste“ ein weiterer, „Schöner Busen“ noch einer. Und, und, und! Die noch niveauloseren Kommentare ersparen wir uns hier. Und zitieren lieber noch von den netteren Komplimenten, die Cathy kassiert hat: „Du bist so hübsch. Ich bin richtig neidisch auch weil du so braun bist“, schrieb jemand.

Die Hitze von Dubai ist der schwangeren Cathy allerdings wohl nicht bekommen. Denn die 29-Jährige hat sich einen fiesen Infekt zugezogen. Statt zur Beauty-Messe nach München ging‘s ins Krankenbett. „Leider hatte ich einen Infekt und darf deshalb erst in ein paar Tagen wieder fliegen ...“, begründete sie ihre Absage bei einem Event und unterstrich es mit einem Foto im Jogging-Anzug.

Heute sollte ich eigentlich auf den Bunte Beauty Days @bunte_magazin zu Gast sein. Leider hatte ich einen Infekt und darf deshalb erst in ein paar Tagen wieder fliegen ... ich wünsche allen die heute dabei sind ganz viel Spaß! Vielleicht kann ich dann nächste Jahr wieder dabei sein Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 29. Okt 2017 um 0:32 Uhr

Am Dienstag konnten ihre Fans dann aufatmen: Cathy sieht immer noch ein bisschen gezeichnet aus - aber offenbar ist die werdende Mutter endgültig auf dem Weg der Genesung. Wir wünschen weiter gute Besserung!

Going back home in my sweats #iwillmissthesun Ein Beitrag geteilt von Cathy Hummels (@catherinyyy) am 31. Okt 2017 um 4:11 Uhr

