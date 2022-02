Cathy Hummels präsentiert Make-up-Look – „Wow, du bist wunderschön“

Cathy Hummels zeigt ihren Make-up-Look auf Instagram. © Lino Mirgeler/ dpa

München - Auf Instagram präsentiert sich Cathy Hummels gerne in ihren schönsten Outfits, mal ganz natürlich oder mit spektakulärem Make-up im Gesicht. So auch in ihrem neuesten Post. Dort zeigt sie ihre Verwandlung von der „Natural-lady“ zur „Show-lady“. Ihren Followern scheint es zu gefallen. „Liebe den Look“, schreibt ein User. Eine weitere Nutzerin lässt sich sogar von Cathys Make-up inspirieren und fragt: „Wie heißt dein Lippenstift?“. Verraten hat die Influencerin das noch nicht.

Die Fans machen sich Sorgen

Das Make-Up findet bei den Fans großen Anklang. Eine Sache scheint aber alle zu irritieren: Cathys Blick. „So traurige Augen heute?“, fragt ein Nutzer. Ein anderer User ist der Meinung, dass die Influencerin auf dem Foto „traurig und verloren“ aussieht. Andere Follower wiederum leisten ihr Beistand und kommentieren: „Lass dich nicht unterkriegen!“. Von derartig aufmerksamen Fans kann man nur träumen!