Projekt „Body Pimping“: Cathy Hummels will sich körperlich verändern

Von: Claire Weiss

Cathy Hummels hat sich selbst eine Challenge gestellt © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels wird im Netz oftmals vorgeworfen, sie sei zu dünn. Gegen das Bodyshaming wehrte sich die Influencerin bisher. Nun will sie aber scheinbar selbst etwas an ihrer körperlichen Verfassung ändern.

Schon letzten Sommer wurden Gerüchte laut, Cathy (34) und Mats Hummels (33) hätten sich getrennt. Nun sollen die beiden sogar die Scheidung eingereicht haben. Auf Instagram zeigt sich Cathy Hummels aber voller Lebensfreude und Tatendrang: „Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0“.

Cathy Hummels will ihre physische Stärke zurück

Die Influencerin setzt sich nicht nur für mentale Gesundheit ein, sie tut auch etwas für ihre körperliche Fitness. Nicht aber, wie man jetzt vielleicht denken könnte, mit Sport. Nein, Cathy Hummels stärkt sich lieber mit einer Vitamin-Infusion. Gemeinsam mit ihrem Papa, Freddy Fischer, hängt die 34-Jährige schon vor einigen Tagen am Tropf - Bilder davon zeigt sie in ihrer Instagram-Story.

„Let’s get my physical strenght back“ (Deutsch: Lass mich meine physische Stärke zurückbekommen), schreibt sie unter das Bild.

„Body pimping is on“: Cathy Hummels setzt sich eine Challenge

Nun postet Cathy Hummels erneut ein Foto in ihrer Instagram-Story. Es zeigt sie in einem rosafarbigen, bauchfreien Top. Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ist ungeschminkt, die Haare hat sie sich zusammengebunden, sie wirkt müde. Unter das Bild schreibt Cathy Hummels: „Body Pimping is on. Ich hab mir ein Ziel gesetzt und mir eine Challenge aufgelegt“.

Körperlich will sich die Influencerin verändern, im Gesicht wirkt sie es schon jetzt. Fans fragen sich deshalb, ob Cathy Hummels sich die Lippen hat aufspritzen lassen, wie ruhr24.de berichtet.

Worin genau diese Challenge besteht, verrät die Influencerin allerdings noch nicht. Nicht zu übersehen ist aber, wie sehr die 34-Jährige auf ihre Ernährung achtet. Sogar auf eine luxuriöse Party auf einem Schiff bringt Cathy Hummels ihr eigenes Essen in einer Tupperdose mit. Verwendete Quellen: Instagram/Cathy Hummels, Bild.de