„Sollten erst mal das Statement von Herrn Pocher abwarten“: Fans machen sich über Hummels-Scheidung lustig

Was Oliver Pocher wohl zur Scheidung von Cathy und Mats Hummels sagen wird? © Instagram/Oliver Pocher & Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels und ihr Ehemann Mats sollen die Scheidung eingereicht haben. Im Netz scherzen die Fans über die Rolle von Oliver Pocher in dem Ehe-Drama.

Bereits seit Monaten wird über ein Ehe-Aus von Cathy Hummels (34) und ihrem Mann Mats Hummels (33) spekuliert. Befeuert wurden die Gerüchte durch die angeblichen Fremdflirts des Fußballprofis. So wurde er unter anderem mit der Influencerin Lisa Marie Straube (22) und Ex-GNTM-Kandidatin Céline Bethmann (23) in Verbindung gebracht.

Zuletzt soll er auf Mallorca das OnlyFans-Model Julia Nikola Gauly (27) geküsst haben. Nun soll das Ehepaar tatsächlich die Scheidung beantragt haben. Sowohl Bild als auch RTL berichteten, dass der offizielle Antrag bereits eingereicht wurde.

Allerdings wollen sich die Eltern von Ludwig (4) nach wie vor nicht zu dem Thema äußern. Auf Instagram teilte Cathy lediglich kryptische Worte, nachdem die Scheidungs-News veröffentlicht wurde. „Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. Ich mag Veränderungen nicht so gern. Aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es wehtut“, schrieb die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin.

Im Netz machten sich die Fans schnell über die schon lange angedeutete Scheidung lustig. „Wir sollten erst mal das Statement von Herrn Pocher abwarten, bevor wir unbegründet spekulieren“, scherzte ein User mit Anspielung auf Comedian Oliver Pocher (44). Dieser gibt bekanntlich gerne seinen Senf dazu, wenn es um die privaten Angelegenheiten anderer Stars geht. Ein anderer Nutzer stimmte ironisch zu: „Ja genau, der fehlt noch.“

Oliver Pocher bezeichnete Flirts von Mats Hummels als „promigeile Weiber“

Andere Fans wiederum stellten sich hinter Cathy Hummels. „Lasst doch die Frau mal in Ruhe. Jetzt ist es offiziell und sie muss sich nicht immer rechtfertigen“, verteidigte sie ein treuer Anhänger. Dem stimmte ein weiterer zu: „Warum soll sie Fragen beantworten, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig.“

Auch Oliver Pocher nahm die Münchnerin letzten Monat in Schutz. „Das sind alles promigeile Weiber, mit denen er da rummacht“, regte er sich in seinem Podcast über Cathys Ehemann Mats Hummels auf. „Du hast alles Geld der Welt und alle Möglichkeiten. Wieso ist es denn dann wieder so eine Instagram-Alte, die auf OnlyFans sich da im String-Tanga präsentiert.“