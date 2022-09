Schleife links: Cathy Hummels verrät durch Dirndl auf Oktoberfest ihren Beziehungsstatus

Von: Julia Hanigk

Cathy Hummels und Mats: Sind sie nun zusammen oder getrennt? Immer wieder gibt es Anspielungen auf den Beziehungsstatus, aber kein Statement. Mit ihrer Schleife am Dirndl machte Hummels jetzt klar, dass sie Single sei.

München - „Dinge, wo ich mir einfach denke, das ist privat, da wird man von mir auch nie ein Statement bekommen“, sagte Cathy Hummels (34) in der RTL-Sendung „Gala“ am 18. Juni. Damit machte sie wohl klar, dass von ihr kein öffentliches Beziehungsstatement zu erwarten ist, während alle darüber spekulieren, ob sie und Mats Hummels (33) nun getrennt oder doch zusammen sind.

Cathy Hummels und Mats – Kein klares Statement

Mats Hummels lernte Catherine Fischer 2007 in seiner Zeit als Fußballer beim FC Bayern München kennen. Cathy war zuvor als Miss FC Bayern gewählt worden. Sie heirateten 2015, gemeinsam haben sie Sohn Ludwig (4), der noch heute mit seiner Mama in München lebt, während Mats inzwischen in Dortmund beheimatet ist, wo er für Borussia Dortmund kickt.

Cathy Hummels zeigt sich auf der Wiesn mit der Schleife auf der linken Seite ihres Dirndls. Laut Tradition gibt das auch Aufschluss auf den Beziehungsstatus. © Screenshots Cathy Hummels

Durch Bilder von Mats Hummels mit anderen Schönheiten, kamen auch die Trennungsgerüchte zwischen den Eheleuten. Immer wieder gab es auch Andeutungen. Gegenüber der Zeitschrift „Bunte“ sagte Cathy Hummels dann: „Ich wollte alles tun, um eine glückliche Ehe zu führen, habe den Familienalltag organisiert, die Ferien, einfach alles. Und dann hatte ich mit 24 Jahren die schlimmsten Depressionen meines Lebens, mit Panikattacken. Ich habe meinen Mann sehr geliebt und wollte mich um alles immer perfekt kümmern, aber das ging so nicht weiter“, was tief blicken lässt.

Cathy Hummels bindet ihre Dirndlschleife links – die Bedeutung für single

Nun machte Cathy Hummels ohne Worte ein weiteres Statement durch ihre Kleiderwahl. Für das Münchner Oktoberfest zeigte sich die Influencerin gleich in mehreren Dirndln. Auffällig dabei: Ihre Schleife band die 34-Jährige stets auf der linken Seite. Dazu muss man wissen, dass die Position der Schleife traditionell auch etwas über den Beziehungsstatus der Trägerin aussagt. Die linke Schleife steht dafür, dass die Person single ist.

Die Bedeutung der Dirndl-Schleife - Linke Seite: Die Trägerin ist Single / ledig - Rechte Seite: Die Trägerin ist verheiratet oder in einer festen Partnerschaft - Hinten: Die Trägerin ist Kellnerin, verwitwet oder ein Kind - Mittig: Die Trägerin ist Jungfrau. Es kann aber auch bedeuten, dass sie damit keine Aussage über ihren Beziehungsstatus treffen will.

Auch den Followern von Cathy Hummels fällt dieses Detail an der Kleidung natürlich auf. „Single as a Pringle“, kommentiert jemand, während es von anderer Seite verschwörerisch nur heißt: „Und was soll uns diese Schleife jetzt sagen...?“ Zuletzt waren ihre Fans allerdings eher weniger begeistert, als Cathy Hummels mit einer Zigarette posierte. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels; Bunte; RTL; dirndl.com