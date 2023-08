Cathy Hummels auf Männersuche: Eine Sache ist ihr besonders wichtig

„Ich mag den Beschützer-Typ“

Seit der Trennung von Fußballer Mats Hummels ist Cathy Hummels Single. Das will die Moderatorin aber am liebsten so schnell wie möglich ändern.

München - Cathy Hummels (35) blickt in Sachen Liebe wieder nach vorne! Die Influencerin trennte sich 2021 von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34). Das Paar war 13 Jahre lang liiert und hat zusammen den fünfjährigen Sohn Ludwig. Nachdem die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin anfangs sehr unter der Trennung litt, hat sie inzwischen einen Schlussstrich unter ihre Ehe gesetzt. Seit Dezember 2022 sind die Hummels offiziell geschieden. Damit steht einer neuen Romanze der Münchnerin nichts mehr entgegen.

Doch was muss ein Mann eigentlich mitbringen, damit Cathy Schmetterlinge im Bauch bekommt? „Er muss mich einfach catchen und anziehen“, plaudert sie im Interview mit Bild aus. „Aber eine Sache, welche mir wichtig ist, ist tatsächlich die Größe. Ich mag den Beschützer-Typ. Er muss also größer sein als ich, was nicht schwer ist.“ Damit fiel Cathys Ex-Mann Mats perfekt in ihr Beuteschema: Der Profi-Kicker ist 1,91 Meter groß, während sie selbst nur 1,68 Meter misst.

Cathy Hummels mag „Australier, Amerikaner und Engländer“

Die brünette Schönheit hat außerdem ein Faible für englischsprachige Männer. „Ich mag Australier, Amerikaner und Engländer“, berichtet sie. „Vielleicht lerne ich ja mal keinen deutschen Mann kennen.“ Möglicherweise funkt es ja beim Oktoberfest? Cathy schöpft jedenfalls Hoffnung: „Die Wiesn besuchen viele Männer aus aller Welt.“ Die 35-Jährige fügt vielsagend hinzu: „Ich hoffe, ich werde das ein oder andere Date haben!“

Beim Anblick von hübschen Männern in Lederhosen werde sie ganz schwach. „Halleluja, ja. Ich finde das sehr attraktiv“, schwärmt sie. Einziges Problem: Als Ex eines berühmten Fußballspielers ist es für Cathy alles anderes als einfach, einen neuen Partner zu finden.

+ Seit ihrer Trennung von Fußballspieler Mats Hummels ist Cathy Hummels Single. In einem Interview verriet sie, was sie besonders an Männern mag. © Screenshot: Instagram/ cathyhummels

Auf Dating-Apps will sie trotzdem verzichten. „Auf solchen Plattformen neigt man dazu, sich zu verstellen, immer nur die beste Version zu präsentieren“, erklärt die Unternehmerin. „Ich möchte den Menschen kennenlernen und nicht die Illusion.“ Trotzdem habe sie ihr Glück mit den Flirt-Apps schon versucht. Cathy Hummels spricht nicht nur offen über ihren Beziehungsstatus, sondern zeigte ihren Fans auf Instagram vor kurzer Zeit ihr juckendes Hautproblem. Verwendete Quellen: Bild

