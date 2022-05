„So eitel wie Papa“: Cathy Hummels Sohn Ludwig bekommt Mats Haarschnitt

Von: Julia Hanigk

Cathy Hummels ist mit Sohn Ludwig beim Friseur. © Screenshots Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels stattet mit Sohn Ludwig dem Friseur einen Besuch ab. Ludwig bekommt dabei die gleiche Frisur wie Papa Mats. „Der Herr ist eitel“, erzählt Cathy.

München - Cathy Hummels (34; alle News auf der Themenseite) nimmt ihre Fans gerne in ihrer Instagramstory mit durch ihren Alltag. Dazu gehören auch Friseurbesuche. Initiator dafür war allerdings wohl Sohnemann Ludwig (4), der sich seinen regelmäßigen Haarschnitt scheinbar bei Papa Mats (33) abgeschaut hat.

„Der Herr ist eitel“: Ludwig Hummels geht gerne regelmäßig zum Friseur

Auf Instagram erzählt die Influencerin: „Ich habe das allerwichtigste vergessen“. Mit Ludwig an der Hand, geht es für Cathy und ihren Sohn zum Friseurtermin. „Die Haare sind nämlich zu lang und der letzte Besuch ist jetzt fünf (später heißt es vier, Anm. d. Red.) Wochen her und der Herr ist eitel. Die sind ja auch viel zu lang“, so die Frau von Mats Hummels. Dazu stellt sie klar, von wem die Idee ausging: „Ludwig möchte zum Friseur“.

Während Ludwig es sich auf dem Friseurstuhl bequem macht, teilt Cathy Hummels per Bildunterschrift in der Story, dass sich ihr Sohn diese Eigenschaft wohl von seinem Vater Mats abgeschaut habe: „So eitel wie Papa. Der geht auch alle vier Wochen. Ist übrigens auch der gleiche Haarschnitt.“ Darunter vertaggt sie Mats Hummels (alles über die Karriere und Erfolge von Mats Hummels).

Cathy Hummels selbst sieht es offenbar nicht so eng. Sie filmt sich mit ihrer Pferdeschwanzfrisur und schreibt dazu: „Da bin ich die uneitelste Hummel...“

Kürzlich berichtete Cathy Hummels auch von ihrer Sehschwäche. Nach einem kleinen Unfall mit Ludwig, bei dem die beiden mit den Köpfen zusammenrasselten, teilte sie, dass sie gerade keine Kontaktlinsen tragen könne. Cathy Hummels fuhr daher mit -4,5 Dioptrien ohne Sehhilfe Fahrrad. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels