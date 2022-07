„Muss mein Geheimnis bleiben“: Cathy Hummels hat nach kryptischem Statement Angst vor Konsequenzen

Sie sucht Trost bei Sophia Thiel

Cathy Hummels habe „eine Freundin gebraucht, die mir zuhört und nicht judged" – und ihr Geheimnis deswegen Sophia Thiel, mit der sie eng befreundet ist, anvertraut

Cathy Hummels scheint es derzeit nicht wirklich gut zu gehen. Welch ein Glück, dass die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin in solchen Situationen auf ihre gute Freundin Sophia Thiel zählen kann. Was genau der 34-Jährigen Sorge bereitet, darf sie offenbar nicht verraten, wie sie bei Instagram andeutet.

München - Für Cathy Hummels (alle News zur Influencerin und Moderatorin) könnte es derzeit durchaus besser laufen: In diversen Medienberichten wird über das Privatleben der 34-Jährigen berichtet – und teils heftig spekuliert. Doch die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin scheinen noch andere Sorgen zu plagen. Die kann sie jedoch wohl ausschließlich mit ihrer Freundin Sophia Thiel teilen.

Cathy Hummels vertraut Sophia Thiel Geheimnis an – sie kann es nicht öffentlich machen

Keine Frage, Cathy Hummels und Sophia Thiel (Deutschlands erfolgreichstes Fitness-Model aus Rosenheim) haben ein sehr gutes, offenes und vor allem freundschaftliches Verhältnis zueinander. Die beiden Frauen vertrauen einander blind – auch, weil Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit die 34-jährige Moderatorin und die 27-jährige Fitfluencerin zusammenschweißen, wie die Münchnerin bei Instagram deutlich macht: „Wie oft mussten wir uns schon als zu dick, zu dünn, zu knochig, zu anders, zu merkwürdig, zu nicht Mainstream genug bezeichnen lassen. Wow! Ich kann es nicht zählen.“

Die beiden seien „one of a kind“ (zu Deutsch: einzigartig), so Cathy Hummels weiter. Die 34-Jährige konnte sich bei einem Treffen mit ihrer Freundin, das sie auch als Foto per Instagram-Beitrag festhielt, dem Rosenheimer Fitness-Model anvertrauen: „Ich hab heute eine Freundin gebraucht, die mir zuhört und nicht judged. Nicht wegen der Schlagzeilen, sondern… Ich wünschte, ich dürfte es euch erzählen, wenn die Konsequenz nicht zu groß wäre für mich. Es muss mein Geheimnis bleiben, aber es hat mich sehr getroffen“, hält sich die Moderatorin bedeckt.

Cathy Hummels dankt Sophia Thiel – Fitfluencerin spendet ihr „Mut und Lebensfreude“

Ihre Sorgen teilt Cathy Hummels zwar nicht mit der Öffentlichkeit, kann sich bei Sophia Thiel (diese Fotos zeigen ihre atemberaubende Verwandlung) aber immerhin „den Kummer von der Seele reden“, sodass „aus Traurigkeit (...) Mut und Lebensfreude“ wurden. Dass sich die Münchnerin in ihrer Situation einer engen Freundin öffnen kann, ist die Hauptsache – und vielleicht erfahren ja auch bald ihre Fans, was die schöne Brünette plagt...

Geht es letzten Endes vielleicht doch um die Schlagzeilen? Cathy und Mats Hummels sollen die Scheidung eingereicht haben – nun muss ein Gericht die Angelegenheit klären. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels