Cathy Hummels sorgt mit Instagram-Foto für Sorgen bei ihren Fans: „So traurige Augen“

Von: Laura Wittstruck

Cathy Hummels bereitet ihren Fans Sorgen. © Instagram/Cathy Hummels

Moderatorin Cathy Hummels verursacht mit einem Selfie auf Instagram große Aufregung unter ihren Fans. Die machen sich Sorgen um die Moderatorin: Sie wirke unglücklich und abwesend.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Februar 2022. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Phuket – Gerade erst feierte Cathy Hummels (34) in Thailand, wo sie zurzeit als Moderatorin für „Kampf der Realitystars“ arbeitet, ihren Geburtstag. Dabei veröffentlichte sie einige gewagte Schnapsschüsse, unter anderem ein Oben-Ohne-Foto im Bikini. Alles in allem schien die Frau von BVB-Star Mats Hummels die Zeit auf der Insel zu genießen und wirkte entspannt und gut gelaunt. Doch jetzt veröffentlicht Cathy ein Foto, auf dem sie alles andere als glücklich aussieht – das stellen auch die Fans der Influencerin fest.

Fans haben Angst um Cathy: „Ich bin erschrocken über das Foto“

Auf ihrem neuen Foto posiert Cathy Hummels in einem rosa Top, ein Träger rutscht ihr leicht von der Schulter. Das Make-up der Moderatorin sitzt perfekt und ist scheinbar der Anlass für das Selfie – unter das Bild schreibt Cathy: „Making of - Natural-lady to Show-lady". Doch auf dem Foto sticht ein anderes Detail ins Auge: Der Blick der Brünetten wirkt traurig und abwesend, die Augen in ihrem Gesicht ungewöhnlich groß.

Auch die Fans machen sich große Sorgen um die Influencerin. Eine Instagram-Nutzerin kommentiert etwa: „Schaut traurig und verloren auf dem Foto aus. Der Blick irgendwie inhaltsleer“. Ein anderer Fan meint: „Ich bin erschrocken über das Foto. Habe mich bislang nie geäußert, mache mir aber mittlerweile ein wenig Sorgen liebe Cathy“. Viele finden außerdem, die Moderatorin wirke auf dem Selfie ungewöhnlich dünn: „Schöne Cathy. Aber du hast mega abgenommen, pass auf dich auf.“

Daneben gibt es jedoch auch viele positive Stimmen. „Sehr schöner Make-up Look", lobt etwa eine Nutzerin die Moderatorin. Ein weiterer Kommentar gefällt Cathy Hummels selbst: „Du bist wunderschön, liebe Cathy".