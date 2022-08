„Spart euch diese dummen Kommentare“: Cathy Hummels droht eigenen Fans mit Anzeige

Von: Lena Zschirpe

Als Influencerin wird Cathy Hummels auch mit Hasskommentaren konfrontiert. Manches geht aber auch der Moderatorin offenbar einen Schritt zu weit.

Dortmund – Auf Instagram zeigt Cathy Hummels (34) ihren Followern öfter mal ihren Alltag. Doch die Moderatorin spricht auch häufiger ernste Themen an und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. In einem neuen Post richtet sie sich wieder direkt an ihre Fans.

Name Cathy Hummels Geboren 31. Januar 1988 (Alter 34 Jahre), Dachau Größe 1,68 Meter

Cathy Hummels mit ernsten Worten auf Instagram – nach Outfit-Foto

Dabei fing alles so harmlos an. Eigentlich hat die Influencerin nur ein neues Bild in einem knallgrünem Outfit gepostet. Darauf steht Cathy Hummels vor einer mit Street-Art dekorierten Wand. Ihr Look könnte für den ein oder anderen wegen der knalligen Farbe vielleicht gewagt erscheinen. Doch Hasskommentare will Cathy offenbar gar nicht erst zulassen, wie RUHR24 berichtet.

Denn unter dem Post macht die Moderatorin direkt eine Ansage an die „Störenfriede“, wie sie sie nennt. „Ihre Seele trägt die gleiche Farbe wie mein Kleid“, lautet Cathys Worte. Darauf spielt sie vermutlich darauf an, dass grün auch als die Farbe des Neids bekannt ist. Doch die Ehefrau von Mats Hummels (33) geht noch einen Schritt weiter. Zuletzt zeigte Cathy Hummels sich sogar richtig wütend auf Instagram.

Cathy Hummels macht Kampfansage auf Instagram – „Liebe Hater...“

Ihre eindeutige Botschaft: „Liebe Hater, spart euch diese dummen Hasskommentare. Ich lösche sie, blockiere euch, wenn ihr mich beleidigt, anschließend zeige ich euch an“. Doch damit ist ihre Kampfansage noch nicht vorbei.

Denn Cathy Hummels nimmt ihren Hatern gleich den Gesprächsstoff vorweg. „Es ist sehr auffällig, dass ich von euch ‚attackiert‘ werde, wenn ich Dinge tue oder trage, die eben nicht Mainstream sind“, schildert die Influencerin ihre Beobachtung. Zu guter Letzt macht sie in ihrem Instagram-Statement deutlich: „Ich trage, was ich will.“

Schließlich habe sie schon immer ihren eigenen Kopf gehabt, wenn es um Modefragen geht, offenbart die Moderatorin unter dem Instagram-Post. „Ich habe Fashion schon immer geliebt“, so Cathy.

Instagram-Post von Cathy Hummels: Kommentare überwiegend positiv

Ob die Hater sich von Cathys Worten beeindrucken ließen? Jedenfalls tummeln sich hauptsächlich positive Kommentare unter den Schnappschüssen – wobei sich natürlich kaum rückverfolgen lässt, ob die Influencerin vielleicht schon böse Bemerkungen gelöscht hat.

Vor allem das Outfit von Cathy Hummels wird in den Kommentaren gelobt. Doch es hagelt auch persönliche Komplimente wie „Ich finde dich total inspirierend.“ Scheint, als hätte die Kampfansage gefruchtet.