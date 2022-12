„Mache das Beste aus allem“: Cathy Hummels spricht ganz ehrlich über Hürden beim Co-Parenting

„Es ist nicht leicht“

+ © Instagram Unter einem süßen Familienfoto mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels und dem gemeinsamen Sohn Ludwig gibt Cathy Hummels zu, dass die neue Situation nicht leicht ist. © Instagram

Unter einem süßen Familienfoto mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels und dem gemeinsamen Sohn Ludwig gibt Cathy Hummels zu, dass die neue Situation nicht leicht ist.

München – Ende Oktober bestätigte Cathy Hummels (34) endlich das, was seit Monaten spekuliert wurde: Die Hummels lassen sich scheiden. Lange haben sowohl die Moderatorin als auch Fußball-Profi Mats Hummels (33) die Gerüchteküche brodeln lassen und sich zu keiner Zeit zu den brisanten Trennungsspekulationen geäußert. Nun geht vor allem Cathy frei und offen mit den neuen Umständen um.

Via Instagram ist die Influencerin täglich aktiv und nimmt ihre Follower mit in ihrem Alltag. Dazu gehört natürlich auch ihr Sohn Ludwig (4), der seit der Trennung nun zwischen Dortmund und München, zwischen Mama und Papa pendelt. Die Trennung und das Co-Parenting des Ex-Paares soll nicht weiter zum Tabu-Thema gemacht werden, findet Cathy und postet seit der Bekanntgabe der Scheidung regelmäßig Schnappschüsse von und mit ihrer Langzeit-Liebe Mats.

Cathy Hummels: „Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung“

So schmückt nun auch ein süßes Familienbild das Instagram-Profil der „Kampf der Realitystars“-Moderatorin. Cathy und Mats liegen Kopf an Kopf auf dem Boden und Ludwig lehnt über seinem Papa. Es scheint, als verbringen die drei einen gemeinsamen Familientag. Der Hashtag „coparentinglife“ erinnert aber wieder an die Tatsache, dass sich das Familienleben nun geändert hat. Dennoch lässt Cathy ihre Follower wissen, dass Mama und Papa noch immer an einem Strang zu ziehen scheinen.

Den Beitrag betitelt die TV-Bekanntheit mit den Worten „Mach das Beste aus allem“ und ergänzt „oder versuche es zumindest“. Die 34-Jährige geht offen mit der neuen Situation nach der Trennung von Mats und dem daraus resultierenden neuen Alltag um und gibt zu, dass es eben nicht immer einfach ist, das Beste aus einer Situation zu machen. „Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung“, schreibt die Ex-Spielerfrau weiter, „aber man kann alles schaffen“. Die Moderatorin gibt sich weiter positiv und beendet den Beitrag mit „nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein“.

Für ihre Ehrlichkeit erntet Cathy Respekt und Sympathie von ihren Fans und die Kommentarspalte ist gefüllt von liebevollen Nachrichten. „Das muss man erst einmal schaffen“, heißt es von einer Nutzerin und eine weitere schreibt „euer Kind wird es euch danken“.