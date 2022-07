„Ganze Küche war voll“: Cathy Hummels tritt barfuß in den Durchfall ihres Hundes

Am Montagmorgen

+ © Screenshot/instagram.com/cathyhummels Cathy Hummels trat am frühen Montagmorgen in den Durchfall ihres Hundes © Screenshot/instagram.com/cathyhummels

Cathy Hummels und ihre Hündin Mooni sind ein Team – sie zeigt sie oft in ihrer Instagram-Story. Doch nun ereignete sich ein recht unangenehmer Vorfall. Die Moderatorin trat am frühen Morgen in das Geschäft ihrer Hündin – mitten in der Küche.

München - Cathy Hummels nimmt ihre Fans und Follower regelmäßig in ihren Instagram-Storys mit durch ihren Alltag. Die 34-Jährige redet offen und ehrlich über viele Dinge, die ihr passiert sind oder mit welcher Meinung sie zu bestimmten Themen steht. Nun erzählte sie ihren Fans von ihrem Montagmorgen – ein Schmunzeln und ein lauter Lacher ist hierbei aber nicht zu vermeiden.

„Ganze Küche war voll“: Cathy Hummels tritt barfuß in Durchfall ihres Hundes

Schon seit einiger Zeit begleitet Hündin Mooni die Familie Hummels. Vor allem ist sie an der Seite von Moderatorin Cathy Hummels nicht mehr wegzudenken – und um sie geht es auch. Die 34-Jährige wachte am vergangenen Montagmorgen auf und war etwas launisch, wie sie in ihrem Instagram-Posting zugab. Doch warum? Was ist passiert und was hat ihre Hündin damit zu tun?

„Wollt ihr lachen? Ich bin heute aufgewacht, war irgendwie launisch. DANN: Mooni hatte Durchfall“, beginnt sie ihren Post. „Die ganze Küche war voll. Hatte noch keine Brille auf, dann trete ich Barfuß auch noch in ....“, schrieb sie in ihre Bild-Caption. Also musste sie alles sauber machen, was wohl eine Zeit lang dauerte. Sogar so lang, dass sie einen wichtigen Termin dadurch verpasste.

Cathy Hummels: Hündin Mooni geht es wieder besser

Mooni hat aber alles gut überstanden. Die Moderatorin kümmerte sich fürsorglich um ihre Hündin, der es auch wieder besser geht, wie Cathy Hummels selbst in ihrer Instagram-Story erzählte.

Dass die Influencerin gerne Beiträge und Einblicke aus ihrem Leben teilt, ist bekannt. Und genau dafür lieben sie auch ihre Fans. Zum Hochzeitstag mit Mats Hummels veröffentlichte Cathy Hummels ein emotionales Statement. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels