Cathy Hummels schildert brutalen Überfall: „Wusste nicht, ob ich überlebe“

Von: Julia Volkenand

Cathy Hummels meldete sich nach einem Überfall bei Instagram. © Screenshot

Nachdem sie während eines Thailandaufenthalts brutal überfallen wurde, meldet sich Cathy Hummels bei Instagram bei ihren Fans. Dort berichtet sie von dem schrecklichen Erlebnis.

Thailand - Es ist ein wahrer Alptraum, den Cathy Hummels (34) während ihres Aufenthalts in Thailand erleben musste. Sie wurde am Strand brutal überfallen und ausgeraubt. Mehrfach schlug der Täter auf sie ein und machte sich schließlich mit ihrem Handy davon. In einem Interview mit Bild berichtete sie anschließend davon, laut geschrien zu haben: „Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren.“

Cathy Hummels am Strand überfallen: „Wusste nicht, ob ich überlebe“

Inzwischen meldete sich die Moderatorin auch bei Instagram bei ihren Fans und postete ein Foto, dass sie nachdenklich auf einer Promenade zeigt, ihren Sohn an sich gedrückt. Daneben bestätigte sie noch einmal, was sie in ihrem Podcast und dem Bildinterview schon berichtete: „Mir ist vor ein paar Tagen etwas Schlimmes passiert. Ich wurde überfallen. Die schrecklichste Erfahrung in meinem Leben. Ich wusste nicht, ob ich das überlebe.“ Sie wandte sich außerdem mit emotionalen Worten an ihren Sohn und endete den Post mit: „Aber ich hatte den besten Grund zu kämpfen: Dich. Lumpi! Morgen kommst du endlich! Du tust mir so gut wie sonst kein Mensch!“

Ich wusste nicht, ob ich das überlebe.

Etwas genauer wird Cathy Hummels dann in ihren Instagram-Storys. „Ich habe mich heute gar nicht bei euch gemeldet. Ich brauche etwas Zeit für mich und möchte euch nicht vorspielen, dass ich hier komplett happy Urlaub mache. Die Presseberichte stimmen. Ich wurde überfallen“, schreibt sie dort in einem langen Text. „Das Leben hat eben manchmal Ups und leider auch heftige Downs zu bieten. Ich will das annehmen“, zeigt sie sich gefasst.

Cathy Hummels postete auf ihrer Instagram-Story. © Screenshot (Collage)

Cathy Hummels nach Überfall: Fans gaben ihr Kraft

Ihre Fans haben ihr sehr viel Kraft gegeben, bedankt sie sich. „Ich will eine Kämpferin sein! Für euch und meinen Jungen!“, fügt sie noch hinzu. Unterkriegen will sich die 34-Jährige von dem schrecklichen Erlebnis nicht lassen: „Wichtig ist schließlich auch, wie man mit so etwas umgeht. Ich freue mich, dass ich weiter das Gute im Menschen sehen will.“

Wichtig sei ihr außerdem zu betonen, dass alle Leute in Thailand sehr nett und gastfreundlich gewesen seien und sie vor dem Überfall vier tolle Wochen dort gehabt hatte. Man solle also auf keinen Fall von ihrem Erlebnis auf die Situation vor Ort schließen.

Die Moderatorin hatte sich für den Dreh der TV-Produktion „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 in Thailand aufgehalten. (jv)