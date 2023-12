Cathy Hummels überprüft alle Kontaktpersonen von Sohn Ludwig ganz genau

Ausführlicher Mama-Check

Mit Cathy Hummels‘ Sohn Ludwig darf nicht jeder „abhängen“ – die Moderatorin checkt ganz genau, wer ihrem Kind nahekommt.

München – Seit der Trennung von Fußballer Mats Hummels (34) gibt es im Leben von Cathy Hummels (35) nur noch einen Mann: ihren Sohn Ludwig (5). Da ist es für die Moderatorin nur selbstverständlich, dass sie immer ein Auge darauf hat, wer mit ihrem Kind Kontakt hat – und insbesondere, wer auf ihn aufpasst. Jeder, der Ludwig nahekommt, wird vorab ganz genau unter die Lupe genommen.

„Es darf nicht jeder auf meinen Sohn aufpassen“: Cathy Hummels checkt Ludwigs Kontaktpersonen

Seit die 35-Jährige und ihr Ex Single sind, steht ihr Liebesleben immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Cathy Hummels hat bereits verraten, was ihr bei der Männersuche wichtig ist. Aber egal, wie sehr sie selbst von einem Mann angetan ist – bevor ein potenzieller Partner ihren Sohn kennenlernt, wird er auf den Prüfstand gestellt. Und das betrifft nicht nur Datingpartner von ihr oder Mats, sondern eigentlich grundsätzlich jeden, der Kontakt mit Ludwig hat.

„Ich checke jeden ab, der mit meinem Sohn abhängt. Da geht es gar nicht um eine neue Frau oder sonst was. Auch wenn da mal ein Kindermädchen im Spiel ist …“, stellt Cathy bei ihrem Magic Christmas Charity Event in München gegenüber RTL klar. Für die Designerin steht fest: „Es darf nicht jeder auf meinen Sohn aufpassen.“ Erst wenn ihr akribischer Check überstanden ist, kann sie ihren Sohn ohne Bedenken in die Obhut anderer geben.

Neue Partnerin für Mats: Cathy Hummels würde ihm nicht im Weg stehen

Grundsätzlich hätte Cathy Hummels aber kein Problem damit, einer neuen Partnerin an der Seite ihres Ex-Mannes auch die Möglichkeit zu geben, ihren Sohn kennenzulernen. „Wenn Mats auf mich zukommt und sagt: ‚Ich habe da jemanden, ich möchte gerne, dass Ludwig die Person kennenlernt, dann bin ich ganz entspannt“, hält sie fest.

Ihre Devise lautet wie folgt: „Warum soll ich mit jemandem Krieg führen, der meinen Ex-Mann glücklich macht?“ Die TV-Bekanntheit weiß: Umgekehrt würde auch der BVB-Star ihr das große Glück gönnen. Das Weihnachtsfest verbringen die beiden aber nicht zusammen mit Ludwig. Allerdings steht es dem Kicker offen, Cathy Hummels und seinen Sohn nach Abu Dhabi zu begleiten. Verwendete Quellen: „Exclusiv – Das Starmagazin“/ RTL (Folge vom 13. Dezember 2023)

