Cathy Hummels lässt ukrainische Waisenkinder bei sich einziehen

Cathy Hummels setzt sich bei Instagram fürs Spenden für die Ukraine ein und möchte selbst Waisenkinder in ihr Heim aufnehmen © Screenshots Instagram: cathyhummels

Die Not der ukrainischen Menschen ist enorm – Cathy Hummels geht nun mit einem guten Beispiel voran und engagiert sich für geflüchtete Kinder.

Der Krieg in der Ukraine hat bereits über eineinhalb Millionen Menschen zur Flucht aus ihrem Heimatland getrieben. Viele deutsche Bürger zeigen sich solidarisch mit den Flüchtlingen und bieten ihnen ein sicheres Zuhause an – zu ihnen gehört auch Cathy Hummels (34). Auf Instagram enthüllt die „Love Island“-Moderatorin nun, dass sie Waisenkinder bei sich aufnehmen will. „Weil viele Fragen kommen: Ja, ich werde meine Tür öffnen. Ich gehe da als Beispiel voran und kann von anderen nichts erwarten, das ich selbst nicht tue“, schreibt sie in ihrer Story.



Als Influencerin und Mutter des kleinen Ludwig (4) ist sich Cathy ihrer Vorbildfunktion bewusst. „Ich kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen: Nehmt Flüchtlinge auf. Sie brauchen Hilfe. Ich zeige dadurch mit drei Fingern auf mich zurück“, fügt die TV-Schönheit hinzu. Am Herzen liegt ihr vor allem die unschuldigste und hilfloseste Gruppe – die ukrainischen Kinder. „Also hier meine Antwort: Ich möchte in meinem Haus Waisenkindern ein Zuhause geben. Ich setze mich für die ein, die überhaupt nichts für diesen Krieg können und nicht einmal Eltern haben, die sie beschützen“, erklärt Cathy. Ihren Followern verspricht sie: „Ich halte euch auf dem Laufenden.“

Cathy Hummels kontert Shitstorm

Damit reagiert Cathy Hummels auch auf die Kritik an ihrem kürzlichen Post. Auf drei Fotos posierte sie mit blauer Kleidung vor einer gelben Wand und wollte damit ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Dass sie sich dabei in teuren Klamotten und Hermès-Tasche präsentierte und fröhlich in die Kamera lächelte, stieß vielen Usern allerdings sauer auf. „Offensichtlich nichts verstanden, was in der Ukraine gerade passiert“, kritisierte sie ein Fan. Ein anderer schrieb: „Die maximierte Oberflächlichkeit.“



In einem weiteren Beitrag nahm die Moderatorin Stellung zu dem Shitstorm. Sie sei „entsetzt“ über die Hasswelle, die auf sie einprasseln würde, nur weil sie ein „lächelndes Bild“ gepostet habe. „Ich bin der Meinung, dass Normalität für die Seele enorm wichtig ist. Vor allem für die Kinder. Das ist nicht oberflächlich, naiv oder unempathisch“, stellte Cathy klar. Sie wolle nichts „schön lächeln“, sondern einfach positive Energie für ihre Familie bewahren.