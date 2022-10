„Die Fette und die Dürre“: Cathy Hummels und Sophia Thiel wehren sich gegen Bodyshaming

Cathy Hummels und Sophia Thiel sind Freundinnen und Leidensgenossinnen. Gemeinsam setzen sich die Powerfrauen nun gegen Bodyshaming zur Wehr.

München – Cathy Hummels (34) und Sophia Thiel (27) machen sich gemeinsam stark gegen Bodyshaming. Die beiden Frauen sehen sich selbst ständig mit dem Thema konfrontiert, indem die Influencerinnen immer wieder miese Kommentare und Beleidigungen zu ihrer Figur einstecken müssen. „Sie nennen uns oft ‚Die Fette‘ und ‚Die Dürre‘. Wir sagen dazu ‚Wir sind besonders, einzigartig und special‘“, lautet nun ein Statement der beiden Powerfrauen, die Bodykritik den Kampf ansagen.

Cathy Hummels und Sophia Thiel sind nicht nur Freundinnen, sondern auch Leidensgenossinnen. © Instagram/Cathy Hummels

Via Instagram teilt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin eine Bilderreihe von Schnappschüssen der beiden Freundinnen, wie sie sich in den Armen liegen. Dazu diese wichtige Botschaft für die Freundschaft und gegen Bodyshaming. „Wir haben uns“, schreibt die (Noch-)Ehefrau von Kicker Mats Hummels (34) und erklärt Sophia und der schönen Freundschaft die Liebe. Ineinander haben die beiden Freundinnen, Leidensgenossinnen, aber auch Beschützer gefunden, wie Sophia kürzlich gegenüber RTL erklärte.

Sophia Thiel zog sich zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück - sie litt unter einer Essstörung

Während sich unter Cathys Bildern immer wieder Kommentare, wie „zu dünn“, „zu mager“ oder „Isst du überhaupt genug“ lesen lassen, sieht sich Sophia dem Gegenteil ausgesetzt. Der Fitness-Star wird immer wieder wegen seiner Gewichtszunahme angegangen. Thiel sah vor einigen Jahren noch anders aus und hatte keinen Gramm Fett am Körper. Anschließend zog sich die Influencerin komplett aus der Öffentlichkeit zurück – die junge Blondine litt an einer Essstörung. Dennoch kämpfte sich die 27-Jährige zurück – trotz mittlerweile einiger Kilos mehr auf der Hüfte, denn so fühlt sich die Sportskanone wohl und setzt sich seither für Body Positivity ein. Cathy Hummels hingegen enthüllte erst kürzlich, dass sie wegen ihrer Depressionen 15 Kilo abgenommen hatte.

Traurig, dass sich gerade Cathy und Sophia immer wieder solchen Kommentaren ausgesetzt sehen muss, wo sie sich regelmäßig für die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit einsetzen. Das finden auch Fans der beiden Frauen: „Es ist wirklich erstaunlich, dass es so viele Menschen gibt, die immer noch denken, es wäre völlig in Ordnung, einfach so solche Beleidigungen auszusprechen…“, macht eine Userin ihrer Ungläubigkeit Luft, „Es macht mich wütend und traurig zugleich. Ich bin dankbar, dass ihr beiden so öffentlich darüber sprecht und schreibt, das macht vielen Mut und gibt vielen Betroffenen Kraft“.