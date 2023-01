Ganz natürlich: Cathy Hummels ungeschminkt auf Urlaubsfotos

Influencerin Cathy Hummels zeigt sich auf Instagram ungeschminkt und ungestylt. Ihre Follower sind begeistert von den ehrlichen Bildern der Moderatorin. (Fotomontage) © Instagram/Cathy Hummels

Ungestylt und ohne Make-up bekommt man Cathy Hummels normalerweise nicht zu sehen. Im Urlaub macht die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin nun eine Ausnahme.

Cathy Hummels (34) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34) verbringt die Influencerin viel Zeit mit ihrem Sohn Ludwig (4) und teilt immer wieder intime Schnappschüsse auf Instagram. Aktuell lässt es sich die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin in Dubai gut gehen und tankt im heißen Wüstenemirat Sonne. Wie gut ihr die Auszeit tut, zeigt Cathy mit einer Fotoreihe auf ihrem Account. Zusammen mit ihrem Sohn posiert die brünette Schönheit am Rande eines Swimming-Pools und strahlt in die Kamera. Dabei fällt schnell auf: Im Gegensatz zu sonst verzichtet Cathy im Urlaub auf Make-up. Stattdessen setzt sie auf Natürlichkeit.

Zu den Aufnahmen schrieb Cathy: „Irgendwann wird es schon wieder ernst, dann mach ich mich auch mal wieder zurecht.“ Mit einem Palmen-Emoji und dem Hashtag „Happy Monday“ unterstrich die Münchnerin, wie tiefenentspannt sie sich in Dubai fühlt. Die Bilder beweisen jedenfalls, dass sich Cathy nicht hinter tonnenweise Schminke verstecken muss. Auch ganz ohne Make-up bezaubert sie mit ihrer natürlichen Schönheit und tollen Ausstrahlung.

Cathy Hummels: Fans bezeichnen sie als Naturschönheit

Für ihren Mut, sich „oben ohne“ zu zeigen, erhielt Cathy viele positive Kommentare von den Fans. Die Follower lobten die TV-Beauty für ihre Ehrlichkeit und Authentizität. „Man kann regelrecht sehen, wie du langsam wieder ‚ins Leben‘ zurückfindest, Step by Step“, fand ein User. „Lass dir dein Leuchten nie wieder nehmen, von niemanden! Du schaffst das!“

Ein weiterer schrieb: „Genauso natürlich schaust du einfach super aus. Da braucht es nichts außer Cathy pur!“ Ein Fan ging direkt auf Cathys Worte ein und riet ihr: „Vergiss das Zurechtmachen. Du brauchst keine Schminke, bist von Natur aus schön!“ Außerdem hinterließen die Follower jede Menge Herz-Emojis. Der folgende Kommentar fasst die begeisterten Reaktionen wohl am besten zusammen: „Weniger ist manchmal mehr.“