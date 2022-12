Cathy Hummels versucht zuzunehmen - schafft es aber wegen emotionalem Stress nicht

Cathy Hummels erholt sich am Strand von Dubai. © Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels ist jetzt offiziell geschieden. Nach den Strapazen der Trennung fällt es der Influencerin derweil schwer, an Gewicht zuzulegen.

Dubai – Cathy Hummels (34) hat ein anstrengendes Jahr hinter sich. Die TV-Moderatorin machte ihre Trennung von Profi-Fußballer Mats Hummels (34) öffentlich, seit kurzem sind die beiden offiziell geschieden. Auch in Sachen Bodyshaming musste Cathy in den letzten Monaten einiges über sich ergehen lassen. Immer wieder wurde sie in den sozialen Netzwerken für ihre sehr schlanke Figur kritisiert, wobei die Influencerin darauf beharrte, dass es ihr schlicht und einfach schwer falle, zuzunehmen. Jetzt äußerte sich Cathy in einem offiziellen Instagram-Post zu ihren Gewichtsproblemen.

Das Foto, das das Model auf seinem Account teilte, wurde sehr wahrscheinlich während einer derzeitigen Urlaubsreise in Dubai aufgenommen. Direkt nach der Unterzeichnung der Scheidungspapiere flog Cathy Hummels nämlich alleine in das Influencer-Paradies. Ihr Sohn Ludwig soll in ein paar Tagen dazu stoßen. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans dazu: „Ludi kommt in zwei Tagen. Wollte erst mal alleine sein und reflektieren.“ Und wie sie in einem aktuellen Beitrag beweist, scheint sich Cathy in den letzten Tagen einige Gedanken gemacht zu haben.

Cathy Hummels schreibt in einem Urlaubsposting über den emotionalen Stress

„Wieder ganz gesund zu werden und zu sein ist ein Prozess“ schreibt Cathy Hummels zu einem Foto, das sie im Bikini am Strand zeigt. Im Weiteren erklärt sie, dass die emotionale Belastung der Scheidung ihr immer wieder den Appetit verdorben habe. „Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht so gut essen. Es bleibt nichts kleben. Ich arbeite kontinuierlich daran, aber ich bin ein psychosomatischer Mensch“, berichtet sie über ihre Probleme bei der Gewichtszunahme.

Das Bekenntnis dazu sei ihr wichtig, da man über die Folgen von emotionalem Stress auch in der Öffentlichkeit diskutieren solle. Cathy schreibt weiter: „Meine Scheidung und die Trennung musste ich ‚verdauen‘.“ Ab jetzt wolle sie ihrem „Körper wieder mehr Achtsamkeit, Entspannung, Zufriedenheit und Liebe schenken.“