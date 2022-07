„F*** dich einfach selbst“: Cathy Hummels wehrt sich gegen fiese Nachricht eines Haters

Von: Claire Weiss

Cathy Hummels lässt eine fiese Nachricht auf Instagram nicht so einfach auf sich sitzen © Instagram/Cathy Hummels

Als eine unbekannte Person ihr im Netz eine gehässige Nachricht schickt, schlägt Cathy Hummels zurück. Für den Hater hat sie klare Worte. Sie bittet Instagram außerdem um Hilfe, um solche Attacken in Zukunft von vornherein zu verhindern.

Mit Hass im Netz dürfte sich Cathy Hummels (34, alle News auf der Themenseite) mittlerweile bestens auskennen. Denn die Noch-Ehefrau von Mats Hummels (33) hat auf Instagram 689.000 Follower. Und nicht jeder von ihnen hat nur Nettes zu sagen.

Cathy Hummels wird im Netz angegriffen

In ihrer Story teilt die Kickerfrau einen Screenshot des Nachrichtenverlaufs. Schon im August letzten Jahres schrieb der Unbekannte Cathy Hummels auf Instagram: „Cathy, du bist soo schön. Wie schön der Sex mit dir wäre“. Verständlicherweise lässt die Moderatorin diese Nachricht unbeantwortet.

Eine Tatsache, die bei ihrem Fan scheinbar sauer aufstößt. Die nächste Message ist nämlich deutlich aggressiver: „F*** you Cathy!“ Doch das lässt die 33-Jährige nicht so einfach auf sich sitzen.

Cathy Hummels schlägt zurück

„Wenn man diversen Männern nicht antwortet, kriegt man irgendwann Hatenachrichten. Sorry. F*** dich einfach selbst“, kommentiert Cathy Hummels. Den Beitrag versieht sie mit dem Hashtag #sexuellebelästigung. An Instagram gerichtet fügt sie hinzu: „Bitte macht was dagegen!“

Erst vor wenigen Tagen ging es der Moderatorin nicht gut. Bei ihrer Freundin Sophia Thiel suchte Cathy Hummels Trost: „Habe heute eine Freundin gesucht.“ Verwendete Quellen: Instagram/Cathy Hummels