„Hört auf zu urteilen!“ Cathy Hummels wehrt sich gegen Vorwürfe, sie sei zu dünn

Cathy Hummels setzt sich gegen Bodyshaming ein © Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels wehrt sich gegen die Kritiken, die sie für ihre Bikini-Fotos bekam. Dem Star wird vorgeworfen, zu dünn zu sein.

Miami – Diese fiesen Kommentare lässt sie nicht auf sich sitzen! Cathy Hummels (34) reagierte auf die Vorwürfe, die sie für ihre aktuellen Bikini-Fotos erhielt. Die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (33) sieht sich mit einem Shitstorm konfrontiert, der durch die zuvor von ihr geteilten Bikini-Bilder ausgelöst wurde.

Für die Aufnahmen hagelte von vielen Seiten Kritik auf die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ein, die ihr vorwarfen, auf den Fotos viel zu dünn auszusehen. In den Instagram-Kommentaren waren unter anderem Kritiken wie „Will dir nicht zu nahe treten, aber etwas mehr Essen würde dir gut stehen“ und „Sorry, aber das ist nicht sexy“ zu finden.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram gab Cathy Hummels jetzt bekannt, dass die Online-Trolle damit aufhören sollten, sie wegen ihrer Bikinifotos zu verurteilen. Im Rahmen ihres Postings auf Instagram teilte die Moderatorin zwei schöne Schnappschüsse von sich, auf denen sie in Miami in einem stylischen Badeanzug in einem Denim-Blau posiert.

In der Bildunterschrift schrieb Cathy, dass die Online-Trolle, die ihr Aussehen kritisierten, mit dem Urteilen doch bitte aufhören sollen. Sie verkündete: „Hört auf zu urteilen!“ Ihrem Beitrag fügte sie zudem ein blaues Herz-Emoji und die passenden Hashtags #selbstliebe und #schönheitkommtinallenformenundgroessen hinzu.

Cathy Hummels kritisiert Vorwürfe, sie sei zu dünn

Zahlreiche Fans von Cathy Hummels stellten sich hinter den Star und hinterließen positive Kommentare zu dem Beitrag, in denen sie unter anderem ihre Stärke und Schönheit bewundern. So schwärmte einer der User voller Begeisterung: „So eine tolle und starke Frau.“ Und auch ein weiterer Follower verkündete: „Traumhaft schön.“