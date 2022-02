Cathy Hummels wurde überfallen – „Die schrecklichste Erfahrung in meinem Leben“

Teilen

Cathy Hummels © Screenshot RTL/Ein Promi ein Joker

Dubai – Cathy Hummels berichtet ihren Fans für gewöhnlich von ihren Projekten, atemberaubenden Reisen oder Beauty-Tipps. Nun hat sich die schöne Moderatorin aber mit einem anderen Thema bei ihrer Instagram-Community gemeldet, welches sie sichtlich mitnimmt. So teilte die Buchautorin ein Foto von sich mit ihrem Sohn. Darunter schrieb sie „Mir ist vor ein paar Tagen etwas Schlimmes passiert. Ich wurde überfallen. Die schrecklichste Erfahrung in meinem Leben.“ Wie genau und wann der Überfall passierte, lässt sie dabei offen. Was klar ist: Cathy Hummels hatte Angst. Angst um sich, aber auch davor, ihren Sohn nicht wiederzusehen. So schreibt Cathy weiter: „ Ich wusste nicht, ob ich das überlebe. Aber ich hatte den besten Grund zu kämpfen: Dich. Lumpi!“. Umso schöner, dass ihr Sohn morgen ebenfalls bei ihr in Dubai sein wird, um sich gemeinsam von dem Schock zu erholen.

Auch bei Cathys Fans sitzt der Schock sichtlich tief. Viele Follower schrieben Dinge wie: „Das muss schrecklich gewesen sein!“. Auch viele Promis und Kollegen wünschen der Moderatorin eine schnelle Erholung von den Geschehnissen, darunter Sylvie Meis, Judith Williams oder Nina Moghaddam. Viele Fans, die ebenfalls Mütter sind, haben Cathy Hummels Worte zudem tief berührt. Eine Followerin schrieb: „Diese Liebe zum eigenen Kind bringt Stärken in uns hervor und man lernt sich selbst neu kennen“.