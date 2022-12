Cathy Hummels auf Kindheitsfotos kaum wiederzuerkennen

Als Kind stand Cathy Hummels wohl nicht so gern vor der Kamera - zumindest sieht sie nicht gerade glücklich darüber aus, fotografiert zu werden. © Instagram/Cathy Hummels

Auf den ersten Blick ist sie kaum zu erkennen: Cathy Hummels hat auf ihrem Instagram-Account alte Kinderfotos veröffentlicht.

Cathy Hummels (34) hat offenbar in alten Fotokisten gestöbert: Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin jetzt süße Fotos aus ihrer Kindheit. Laut ihren Fans ist der TV-Star auf den Bildern kaum wiederzuerkennen!

Normalerweise teilt die Influencerin auf ihrem Instagram-Account Beiträge zu Fashion und Lifestyle. Doch heute macht die 34-Jährige eine Ausnahme, denn Cathy ist scheinbar auf alte Fotoalben gestoßen. Zur Freude ihrer Fans teilte sie die Schnappschüsse mit ihrer Community.

Cathy Hummels teilt alte Kinderfotos auf Instagram

Auf dem ersten Bild trägt die kleine Cathy ihre hellblonden Haare nach oben und hat passend dazu ein Blümchenkleid mit bravem weißen Kragen an. Im Hintergrund ist ihr Bruder Sebastian. Auf dem zweiten Foto ist die heute 34-Jährige mit strubbeligen, pink gefärbten Haaren beim Essen zu sehen. Da muss man wirklich zweimal hinschauen, um die Moderatorin zu erkennen.

Zudem postete sie eine gemeinsame Aufnahme mit ihrem Sohn Ludwig, der ebenfalls gerade einen Snack verschlingt, und kommentierte: „Don‘t kill our vibe…we are the same“. Dazu setzte sie den Hashtag „Einige Dinge ändern sich nie.“

Ihre Fans sind von den süßen Throwback-Bildern begeistert. „So hübsch! Wie heute”, kommentiert eine Userin. „So cool die Friese”, findet eine andere Followerin. Auf das Bild mit ihrem Sohn Ludwig antwortet ein Fan, dass sich die beiden ganz schön ähneln - und das nicht nur wegen ihrer gemeinsamen Liebe zum Essen. „Der Kleine sieht dir sehr ähnlich, aber er ähnelt auch dem Papa,” findet die Userin.