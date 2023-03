Cathy und Mats Hummels sind „geschieden, aber cool miteinander“

Cathy Hummels scheint die Trennung von ihrem Ehemann Mats überwunden zu haben. Mittlerweile ist das einstige Traumpaar sogar wieder befreundet.

Die Trennung von Cathy (35) und Mats Hummels (34) erregte im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit. Kaum ein Tag verging, an dem nicht über das prominente Ehepaar berichtet wurde. Mittlerweile sind der Fußball-Profi und die Influencerin offiziell geschieden. Die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (5) steht für die Ex-Turteltauben aber nach wie vor an erster Stelle. Ihrem Kind zuliebe verbringen Cathy und Mats weiterhin viel Zeit zusammen. Ganz ohne Rosenkrieg haben sie es geschafft, eine Lösung zu finden, damit Ludwig nicht unter der Trennung seiner Eltern leidet.

In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin, wie gut sie sich nach wie vor mit ihrem Ex-Mann versteht. In dem Boomerang-Video sitzt Cathy neben Mats auf einer Bank vor einem Feinkostladen. Die beiden Stars haben offenbar einen wilden Shopping-Trip hinter sich, da sie von Einkaufstüten umgeben sind. Zu dem Clip schrieb die Münchnerin: „Zur Hölle, ja – geschieden, aber immer noch cool miteinander.“

Cathy Hummels: Ludwig darf eine Woche zu Papa Mats

Damit macht sie klar: Trotz Scheidung halten die Hummels‘ zusammen. Im dazugehörigen Text verrät Cathy weiter, dass das Video niemand geringeres als Sohn Ludwig aufgenommen hatte. Für seinen kleinen Liebling posiert das Ex-Paar gerne vor der Kamera und zeigt dabei auch noch eine lustige Pose.

Zuvor hatte die dreiköpfige Familie gemeinsam einen Tag in München verbracht. Nun kümmert sich Papa Mats eine Woche lang um Ludwig. Für Cathy ist es gar nicht so einfach, ihr Kind ziehen zu lassen. „Ich werde ihn ganz arg vermissen“, gestand sie ihren Followern in einer weiteren Instagram-Story. Ihre freie Zeit nutzte die Unternehmerin, um einen neuen Post hochzuladen. Darin trägt sie lediglich einen knappen Body, der einen freizügigen Blick auf ihren Po und ihre Beine freigibt.