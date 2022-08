„Lass es!“: Amira Pocher genervt – Oliver stellt sie wegen neuer Luxustaschen bloß

Von: Claire Weiss

Amira Pocher lässt es bei einem Shoppingtrip krachen © Instagram/Oliver Pocher

Amira und Oliver Pocher lassen es sich zurzeit im Urlaub gutgehen. Während der Comedian den Tag mit den Kindern am Pool verbringt, hat seine Frau aber ganz anderes vor: Sie blättert beim Luxus-Shoppingtrip eine Menge Kohle hin.

Gemeinsam sitzen Oliver Pocher (44), Amira (29) und die Kids im Grünen an einem Tisch. Die Familie macht gerade Urlaub in der Nähe von Venedig. Amira scheint sich aber einen Vormittag allein in der Stadt gegönnt zu haben.

Amira Pocher gönnt sich zwei neue Chaneltaschen

Das Ergebnis ihres Shoppingtrips kann sie vor ihrem Ehemann nicht verstecken - und der lässt gleich ganz Instagram daran teilhaben. In seiner Story hält er die Kamera auf Amiras verräterische Chanel-Papiertüte. „Mein Gott, lass es!“, schimpft die Moderatorin und versucht die Tüte aus dem Blickfeld ihres Mannes zu ziehen.

Amira Pocher kann aber scheinbar nicht widerstehen und präsentiert ihre neuen Schätze der Familie. „Hör auf jetzt!“, motzt die 29-Jährige, als sie sieht, dass Oliver Pocher die Kamera noch immer draufhält. In der Hand hält sie eine winzig-kleine Chanel-Tasche, in die wohl nur ein bisschen Bargeld passt. „Ja, super stark, die fehlte dir noch“, spottet Oliver Pocher.

So viel sind Amira Pochers neue Luxustaschen wert

Doch das war‘s noch nicht: Aus einem Karton zieht Amira Pocher eine weitere Chanel-Tasche heraus. „Ich hab jetzt keine Ahnung, was hat das gekostet? So 200 Euro bestimmt, oder?“, scherzt Oliver. Amira verzieht nur schuldbewusst das Gesicht. Auf der Website des Luxuslabels wird die gesteppte Tasche nämlich für 6250 Euro angeboten. Für die beiden Schätze zusammen hat Amira Pocher wohl so viel ausgegeben, wie andere für einen Gebrauchtwagen.

Eine dritte Chanel-Tasche hatte Amira Pocher übrigens schon dabei. Dass die beiden keine Geldprobleme haben, bewies der Comedian erst kürzlich. Oliver Pocher protze auf Instagram damit, fast 800 Euro für ein Konzertticket ausgegeben zu haben. Verwendete Quellen: Instagram/Oliver Pocher, chanel.com