Charlène und Albert von Monaco trotzen Trennungsgerüchten mit gemeinsamem Foto zum Hochzeitstag

Von: Susanne Kröber

Vor zwölf Jahren traten Albert und Charlène von Monaco gemeinsam vor den Traualtar. Mit einem romantischen Foto gratuliert der Palast dem Fürstenpaar zum Hochzeitstag.

Monaco – Am 2. Juli 2011 gaben sich Albert (65) und Charlène von Monaco (45) im Hof des Fürstenpalastes vor rund 850 Gästen das Jawort. Mehr als 3.000 Schaulustige verfolgten die Trauung an Großbildschirmen auf dem Schlossplatz, Millionen Zuschauer ließen sich am heimischen TV-Gerät von der wunderschönen Braut in ihrem eleganten Hochzeitskleid von Armani verzaubern – und litten mit Charlène, als sie nach der Zeremonie in Tränen ausbrach.

„Sie hatte so viel Angst“: Darum weinte Charlène von Monaco bei ihrer Hochzeit

Viel wurde über die möglichen Gründe für Charlènes Tränen spekuliert, sie habe Fürst Albert II. überhaupt nicht heiraten wollen, hätte sich vor der Hochzeit gar aus dem Staub machen wollen. Kein leichter Start für die Fürstin, die aber selbst später in einem Interview mit dem Wochenendmagazin der Times klarstellte, dass der unmenschliche Druck, der von ihr abfiel, für die Tränen verantwortlich war. „Alles war so überwältigend, da waren all diese gemischten Gefühle wegen der Gerüchte, und natürlich war da auch die Anspannung, und ich bin dann sofort in Tränen ausgebrochen“, so Charlène von Monaco.

„Dann bin ich noch mehr in Tränen ausgebrochen, weil ich dachte: ‚Oh nein, jetzt hat mich die ganze Welt weinen sehen.‘“ Arlene Prinsloo, die mit „Charlène Story - L étonnant destin de la nageuse devenue princesse de Monaco“ (dt.: Das erstaunliche Schicksal der Schwimmerin, die Prinzessin von Monaco wurde) bereits das zweite Buch über die ehemalige Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock geschrieben hat, ist sich sicher, dass die Tränen ein großer Moment der Erleichterung waren. „Sie hatte so viel Angst. Stellen Sie sich vor, Sie würden heiraten, während alle Augen auf Sie gerichtet sind und darauf warten, dass Sie einen Fehltritt machen“, so Prinsloo im Interview mit der französischen Gala.

Charlène und Albert feiern Hochzeitstag: Palast gratuliert mit süßem Pärchenfoto

Zum 12. Hochzeitstag wurde auf dem offiziellen Instagram-Account des Fürstenpalastes ein süßes Bild von Fürst Albert und Charlène von Monaco veröffentlicht, dazu wird mit den Worten „Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an Ihre Hoheiten Prinz Albert und Prinzessin Charlène“ gratuliert. Auf der Aufnahme vom „Sainte Devote“-Rugbyturnier im April lächelt sich das monegassische Fürstenpaar vertraut an, sehr zur Freude der Follower. „Sie lacht mal“, kommentiert eine Userin. „Süßes verliebtes Paar“, schreibt eine Instagram-Nutzerin, dazu häufen sich die Glückwünsche an Charlène und Albert.

Gemeinsam durch dick und dünn: Vor zwölf Jahren gaben sich Charlène und Albert von Monaco das Jawort. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/Milestone Media

Die wohlgesonnenen Kommentare dürften Balsam auf der Seele von Charlène sein, der es nicht leicht fiel, in der Grimaldi-Dynastie ihren Platz zu finden. Ein absolutes Highlight in zwölf Jahren Ehe war mit Sicherheit die Geburt der Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 8), die ihrer berühmten Mama nicht nur immer ähnlicher werden, sondern Charlène auch nach überstandenen gesundheitlichen Problemen wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Charlène von Monacos Zwillinge machen inzwischen sogar Fan-Liebling Prinz Louis (5) Konkurrenz.