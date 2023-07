Charlène am Hochzeitstag allein: Albert II. wandert lieber mit Bartgeiern

Von: Annemarie Göbbel

Statt gemeinsam mit Charlène ihren Hochzeitstag zu feiern, macht Albert seinen Job. Ein Seitenhieb für die Fürstin: Ihr Mann bevorzugt die Gesellschaft von Bartgeiern und die seines unehelichen Sohnes.

Saint-Dalmas-le-Selvage – Schon zur Feier des 13. Jahrestages zur Verlobung von Charlène von Monaco (45) und Albert II. (65) hing der Haussegen irgendwie schief. Als das Fürstenpaar mit den gemeinsamen Zwillingen auf den Balkon des Fürstenhofes trat, war die Anspannung am deutlichsten auf den Gesichtern der Kinder Jacques und Gabrielle (beide 8 Jahre) abzulesen. Kein Lächeln huschte über ihre kleinen Gesichter, Charlène gelang es nur ein einziges Mal, die Mundwinkel hochzuziehen und Albert blickte verstimmt wie eh und je in die Welt. Es nahte der Hochzeitstag des Fürstenpaares am 2. Juli.

Albert verbringt den Hochzeitstag in den Bergen, doch es wird noch schlimmer

Der Palast veröffentlichte zu dem Anlass ein aktuelles Bild des Fürstenpaares und ließ es hochleben: „Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an Ihre Hoheiten Prinz Albert und Prinzessin Charlène“. Daraus zu schließen, dass das Paar den Hochzeitstag auch gemeinsam verbrachte, wäre allerdings ein Fehler. Voller Stolz präsentierte die Instagram-Fanseite @hshprincealbertii professionell anmutende Wanderbilder des Fürsten. Auflösung des Rätsels: Der 65-Jährige war für die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der ersten Auswilderung des Bartgeiers im Park von Mercantour in die französische Gemeinde Saint-Dalmas-le-Selvage in den Südalpen unterwegs.

Dass der Termin mit seinem Hochzeitstag zusammen fiel, scheint Albert nicht gestört zu haben. Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen, wanderte der Landesvater Monacos gemessenen Schrittes durch die malerische Landschaft, etwas über 100 Kilometer entfernt vom Palast in Monte-Carlo, während Charlène den großen Jahrestag ihrer Liebe alleine beging. Wer jetzt denkt, schlimmer kann es nicht werden, täuscht sich erneut.

Am Tag nach der Wanderung demütigt Albert Charlène und zeigt sich er sich mit Sohn Alexandre

Es kommt viel schlimmer: Am Tag nach Alberts Wanderung (übrigens ohne Rucksack), nur einen Tag nach dem Hochzeitstag, postet Umar Kamani (35) der Gründer und CEO der Modemarke PrettyLittleThings vom Yacht Club de Monaco aus ein Bild mit Fürst Albert in Gesellschaft seines unehelichen, aber anerkannten Sohnes Alexandre Coste-Grimaldi (19), den norwegischen Fußballern Erling Haaland (22), Sander Berge (25), dem ehemaligen norwegischen Fußballspieler Alf-Inge Håland (50) und ihm selbst auf seinem Instagram-Account: „Eine große Freude, mit Albert II, Fürst von Monaco zu Mittag zu essen“.

Die Anspannung ist nicht nur an ihren Händen zu sehen: Bei Charlène und Albert hängt der Haussegen zum Hochzeitstag gewaltig schief (Fotomontage). © HochZwei/Imago

Dass Charlène und die Ex-Geliebte Alberts Nicole Coste (51) kein gutes Verhältnis haben, ist schon wegen des unehelichen Kindes nachvollziehbar. Zudem nutzte Coste jede Gelegenheit, Charlène mit medialer Häme und Spott zu übergießen und sich an Alberts Seite zu drängen, wann immer sich die Möglichkeit bietet. Albert äußert sich nicht dazu.

Dafür hat er Anfang des Jahres die Erbfolge verändert: Sollte ihm etwas zustoßen, bevor sein Sohn Jacques (8) volljährig ist und die Erbfolge antreten kann, ist nicht mehr wie bis dahin Charlène dafür eingesetzt, die Regierungsgeschäfte zu führen, sondern ein Regierungsrat. Kein Wunder, dass der Hochzeitstag beidseitig etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Verwendete Quellen: Instagram @hrhprincealbertii @umerkamani