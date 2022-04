Charlène von Monaco: Flucht in Richtung Korsika?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Charlène soll angeblich seit Wochen nicht mehr in Monaco leben (Symbolbild). © Sebastien Nogier/dpa

Berichten zufolge soll sich Charlène nicht mehr in Monaco aufhalten, sondern schon seit einigen Wochen auf Korsika leben. Böse Zungen sprechen gar von einer Flucht auf die Mittelmeerinsel.

Monaco – Die Freude über die Rückkehr von Fürstin Charlène (44) nach Monaco sollte scheinbar nur von kurzer Dauer sein. Wie es heißt, habe sie das Fürstentum längst wieder verlassen und lebe aktuell auf Korsika.

Die Gerüchte um eine Ehekrise zwischen ihr und Albert (64) kochen damit nun wohl erneut hoch, wie 24royal.de* hier erklärt.

Ende März hatten Paparazzi-Fotos die Runde gemacht, auf denen – wenn auch nur sehr verschwommen – zu sehen ist, wie Charlène von Monaco ein Flugzeug besteigt. Seitens des Palastes blieben die Aufnahmen unkommentiert. Unter Royal-Fans wurde gerätselt, ob die 44-Jährige vielleicht zu einem Kurztrip aufgebrochen sein könnte. Die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet jetzt aber, die Ehefrau von Fürst Albert sei damals nach Korsika geflogen, wo sie sich auch jetzt noch aufhalten soll. Böse Zungen sprechen gar von einer Flucht aus dem Palast. Die genauen Hintergründe des möglichen Trips auf die Mittelmeer-Insel sind jedoch unklar. Die Reise wurde von der Fürstenfamilie weder dementiert noch bestätigt.

Bis zuletzt war man davon ausgegangen, Charlène erhole sich auf Roc Agel, dem Landsitz der Grimaldis, nur etwa 20 Autominuten von Monte Carlo entfernt. Die Hoffnung war sogar groß, die Fürstin könnte noch im April ihr großes Comeback an der Seite ihres Ehemannes feiern, wenn dieser in New York City eine Auszeichnung für sein Umwelt-Engagement entgegennehmen darf. Sollte sich Charlène tatsächlich seit Ende März auf Korsika aufhalten, wird aus einem innigen Auftritt mit Albert wohl so schnell nichts. Ganz im Gegenteil: Die anhaltenden Gerüchte um eine Ehekrise werden nun wohl nur wieder aufs Neue befeuert. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.