Charlène von Monaco „geht es sehr gut“: Weitere Auftritte geplant

Von: Larissa Glunz

Fürst Albert ist zuversichtlich, dass Charlène von Monaco wieder zu ihrem früheren royalen Arbeitsalltag zurückkehren kann (Symbolbild). © Claude Paris/dpa

Wird Charlène von Monaco wieder voll und ganz in die Rolle der Fürstin schlüpfen? Gatte Albert macht Hoffnung auf weitere Wiedersehen.

Monaco – Im letzten Jahr hat sich Charlène von Monaco (44) aufgrund ihrer langwierigen Erkrankung und einer mehrmonatigen Genesungsphase rargemacht, damit soll jetzt jedoch Schluss sein. Die zweifache Mutter hat im April ihre royalen Pflichten wieder aufgenommen und einen ersten öffentlichen Auftritt absolviert. Ihr Terminkalender soll sich in den nächsten Wochen wieder füllen.

Seite an Seite zeigten sich Fürst Albert (64) und Ehefrau Charlène mit ihren beiden Kindern beim Monaco E-Prix der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Ein eigentlich vertrautes Bild, auf das die Monegassen und Royal-Fans zwar sehr lange warten mussten, eine Seltenheit dürfte der Anblick aber nicht bleiben. Während seiner kürzlichen Reise nach Schweden, in deren Rahmen Albert von Monaco unter anderem für sein Umweltengagement ausgezeichnet wurde, wollte ein „Expressen“-Reporter von Albert wissen, wie es seiner Gattin gehe. Die Antwort des 64-Jährigen fiel kurz, aber erfreulich aus.

„Ihr geht es sehr gut. Sie hat öffentliche Auftritte absolviert und wird in Zukunft mehr öffentliche Auftritte haben“, verkündete das Oberhaupt der Grimaldis in Göteborg. Seinen Worten ließ Albert direkt Taten folgen, denn kurz darauf besuchte Charlène mit ihrer Familie ein Rugby-Turnier in Monaco.