Charlène von Monaco: Oster-Picknick mit Familie im Schlosspark

Charlène von Monaco ist endlich wieder mit ihrer Familie vereint. Am Ostersonntag ließ sie ihre royalen Fans teilhaben. Diese ließen die Fürstenfamilie entsprechend hochleben.

Monaco – Ihr offizieller Schritt zurück in die Öffentlichkeit hätte nicht schöner sein können. Im Palastgarten ließ sich die monegassische Fürstenfamilie auf einer Picknickdecke nieder und sandte von dort Oster-Grußworte in die Welt. Dass Charlène (44) zurück in der Mitte ihrer kleinen Familie angekommen ist, war für die Royal-Fans ein echtes Highlight und hoffentlich das Ende ihrer Abwesenheit.

Charlènes Comeback im Fürstenpalast war riesig gefeiert worden, doch die Freude währte nicht allzu lange. Schnell kamen neue Gerüchte auf, da sich die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin bei offiziellen Terminen nicht blicken ließ und sogar ihre Zwillinge häufiger zu sehen waren als sie.

Erst hieß es, die Beziehungsprobleme seien schuld, schnell wurde aber klar, dass Charlène von Monaco das Palastleben nach monatelangem geheimen Aufenthalt unter anderen in einer Schweizer Klinik mit unbekanntem Ziel erneut verlassen habe. Bald darauf war der Aufenthaltsort enttarnt, Charlène erhole sich angeblich fernab ihrer Familie auf Roc Agel*, dem abgeschiedenen Landsitz der Grimaldis, war zu hören.

Tatsächlich fehlte die Fürstin seit ihrer gefeierten Rückkehr an der Seite ihres Ehemanns Albert (64) sowohl bei der Gedenkfeier für Prinz Philip in London und auch bei einer Preisverleihung ihres Gatten in New York fehlt der Glanz Charlènes. Umso größer nun die Freude, die sowohl offiziell seitens des Palastes als auch persönlich vom Instagram-Account ihrer royal Highness in die Welt gesendet wurde.

Charlène von Monaco: An Ostern endlich wieder mit ihrer Familie vereint

Das Foto zeigt die Familie mit ihren Zwillingen in der Frühlingssonne des Felsenstaates an der Côte d’Azur im malerischen Palastgarten auf einer Decke sitzend. Die ehemalige Olympionikin hält ihre Tochter Gabriella (7) an sich gedrückt, während Fürst Albert II. daneben hinter Jacques (7) Position bezogen hat. Royal-Fans feierten die beiden Bilder – eine weitere Aufnahme zeigt die Fürstenfamilie bei der Ostermesse – mit liebevollen Worten. „Ein wunderschönes Familienfoto“, schwärmt etwa labstraitdaline, eine weitere Userin, mabelcheung14, ist überglücklich, die Fürstin wiederzusehen und erwidert die Ostergrüße aufs Herzlichste. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.