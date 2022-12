„Mein Fels“: Charlène von Monaco verrät im Gespräch, was ihr bei Genesung Kraft gab

Charlène von Monaco ließ sich zu einem Plausch im Palast anlässlich des zehnten Jahrestages ihrer Stiftung nieder. Es gab auch Zeit für seltene, private Einblicke. So geht es der Fürstin und ihrer Familie heute.

Monaco – „Ich fühle mich so viel besser“, eröffnet Charlène von Monaco (44) das Gespräch mit der monegassischen Zeitung Monaco Matin. Eigentlich war die Fürstin zum Interview erschienen, um über das 10-jährige Bestehen ihrer Stiftung „Fondation Princesse Charlène“ zu sprechen. Gemeinsam mit Fürst Albert II. teilt sie diesen besonderen Moment und schnitt mit ihm zur Feier des Tages eine fünfstöckige Torte an.

Charlène: „Ich fahre fort, mich zu erholen, mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen“

Es kam der Moment, an dem sich die gebürtige Südafrikanerin über ihre gesundheitlichen Probleme, die sie ein Jahr lang vom Fürstentum ferngehalten hatten, äußerte. Seit sie im Frühling 2022 ins Fürstentum an der Côte d’Azur zurückgekehrt ist, hat sich viel getan. „Zunächst möchte ich sagen, dass es mir heute so viel besser geht als in den letzten Jahren“, sagte Charlene der Lokalzeitung. „Ich habe weniger Schmerzen und viel mehr Energie“.

„Ich fahre fort, mich zu erholen, mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, berichtet sie weiter. „Es wird noch einige Zeit dauern, aber ich bin glücklich. Meine Familie und die Menschen, die ich liebe, sind mein Fels. Ich gehe die Zukunft an, Schritt für Schritt, einen Tag nach dem anderen.“ Starke Worte einer Frau, die am Boden lag. Freunde hatten berichtet, Charlène sei in der Hochphase ihrer Erkrankung „fast gestorben“. Instagram-Bilder zeigten sie bis auf die Hälfte ihres Körpergewichts abgemagert.

Charlène von Monacos Leidensweg Charlène von Monaco hatte sich in Südafrika in Folge einer schweren HNO-Infektion mehreren Operationen unterziehen müssen. Auf Fotos wirkte sie extrem abgemagert. Die Freunde enthüllen nun den Grund: Die HNO-Infektion hatte demnach im Zusammenhang mit einer vorherigen OP zu schweren Nebenhöhlen- und Schluckproblemen geführt. „Sie konnte seit über sechs Monaten keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen“, zitiert das Blatt die Quelle. Weiter heißt es in dem Bericht: Charlène „konnte Flüssigkeiten nur durch einen Strohhalm aufnehmen, also verlor sie fast die Hälfte ihres Körpergewichts.“

„Sie lieben und beschützen sich gegenseitig und teilen ein immenses Wohlwollen miteinander“

Im aktuellen Interview mit der Zeitung Monaco Matin bedankt sich Fürstin Charlène von Monaco bei denjenigen, die ihr während ihrer schweren Krankheitsphase Kraft gaben (Fotomontage). © Sebastien Nogier/dpa & Instagram @fondationprincessecharlene

Auch über das Verhältnis ihrer Zwillinge Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8 Jahre) gewährte die Landesmutter dem Blatt private Einblicke. „Sie sind zwei Kinder, die ihre eigene Sprache haben und einander verstehen“, fuhr sie fort und hob die besondere Verbindung hervor, die die Geschwister teilen – eine Eigenschaft, über die Fürst Albert an anderer Stelle scherzte: „Das macht sie zu Komplizen“.

Mama Charlène teilt regelmäßig Schnappschüsse ihrer Kleinen bei Instagram und verrät weiter: „Sie lieben und beschützen sich gegenseitig und teilen ein immenses Wohlwollen miteinander“, fügte Charlene hinzu. „Es ist eine ziemlich einzigartige Verbindung, muss ich sagen, und ich sehe diese Besonderheit, die die Zwillinge teilen.“ Parallelen kann die ehemalige Olympionikin auch bei ihrer Arbeit mit den Kindern sehen, die sie im Rahmen der Stiftung unterstützt und finanziert. Dort sorgt sie nun seit zehn Jahren mit internationalen Bildungsprojekten in den Bereichen Schwimmen lernen, Wassersicherheit und Werteerziehung im Sport dafür, dass unter anderem weniger Kinder ertrinken. Verwendete Quellen: Instagram @fondationprincessecharlene, monacomatin.mc