Charlène und Albert II. von Monaco: Zwillinge bekommen erstes „Diplom“

Von: Annemarie Göbbel

Charlène und Albert von Monaco sind stolze Eltern von Zwillingen, die eine Trainingswoche im Segeln und der Meereserkungen hinter sich haben (Fotomonatage). © Atpimages/Javad Parsa/dpa

Charlène posiert mit Ehemann Albert II. und den Zwillingen für ein fröhliches Familienfoto am Hafen. Im Jacht Club von Monaco haben die Kinder soeben ihr erstes Meeresabenteuer hinter sich gebracht. Schwer zu sagen, wer stolzer ist: das Fürstenpaar oder Gabriella und Jacques.

Monaco – Ungewohnte Harmonie im Fürstentum. Die royalen Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 7) konnten nach einer Woche Training zur Entdeckung des Segelns und der Sensibilisierung für die Meereswelt endlich ihr „Seadventures Summer Camp“-Diplom in Form einer Medaille in den kleinen Händen halten. Im Jacht Club von Monaco feierten die Kinder, Charlène von Monaco (44) sowie Fürst Albert II. (63) offenbar ausgelassen die bestandene Tour.

Die Monaco-Zwillinge sind im Element Wasser bald genauso zu Hause wie ihre Mutter

Charlène sah umwerfend aus. Die ehemalige olympische Schwimmerin strahlte in einem Gitter-Top mit Rundhalsausschnitt von Akris, das über lange Ärmel, einen geschlitzten Saum und einen raffinierten Reißverschluss an der Schulter verfügte. Eine fließende weiße Hose vervollständigten den Look. Einen tollen Kontrast bildete der kräftige rote Lippenstift. Albert II. lockerte sein Outfit bestehend aus Anzug und Krawatte mit einem Monaco-Cap und einem entspannten Lächeln auf den Lippen auf.

Voller Stolz verkündeten das fürstliche Elternpaar bei Instagram, dass der Erbprinz und seine Schwester bereits an einem Einführungskurs in Tauchen und Wasserrettung an der monegassischen Meeresakademie teilgenommen hätten. Die Initiative dürfte besonders der gebürtigen Südafrikanerin am Herzen gelegen haben. Sie ist die Gründerin der The Princess Charlene of Monaco Foundation, die „Leben rettet, indem sie sich gegen das Ertrinken von Menschen [insbesondere von Kindern] einsetzt“.

Fans wünschen sich offenbar mehr Momente des Glücks für die kleine Fürstenfamilie

Die Fans des Fürstenpaares zeigten sich von der Familienszenerie begeistert, ein User schrieb: „Schöne Charlene! Schöne Kinder, der glückliche Fürst mit seiner schönen Familie“. Weiteren Kommentaren lässt sich ebenfalls viel Positives entnehmen.: „Ich bin so erfreut zu sehen, dass alle so glücklich und schön sind“. Ein Dritter fügte hinzu: „Herzlichen Glückwunsch an Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Ich freue mich, dass sie eine Affinität für den Sport zeigen, den ihre Mutter und Großmutter ausgeübt haben.“

Es wäre Fürstin Charlene und Fürst Albert zu wünschen, dass kurz nach ihrem elften Hochzeitstag am 30. Juni 2011 langsam Ruhe in die Beziehung einkehrt. Skandale und Scheidungsgerüchte überschatten immer noch die Ehe, nachdem Charlène nach langer krankheitsbedingter Abwesenheit endlich wieder ihre Abgaben als Landesmutter wahrnimmt. Erst Tage zuvor hatte die unglückliche Miene Charlènes beim Cocktail-Empfang in den Gärten des Fürstenpalastes die Fans alarmiert. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, Instagram #palaisprincierdemonaco