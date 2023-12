Charlène von Monaco: Als gute Fee verteilt sie Gourmet-Tüten

Von: Annemarie Göbbel

Für das rote Kreuz packen Charlène und Albert von Monaco Hilfs-Paketen. Besonders Charlène hat als gute Fee mehr als Tüten im Gepäck.

Monaco – Großen Einsatz zeigten Charlène von Monacos (45) und Ehemann Albert (65) als sie mit weihnachtlich randvoll gepackte Gourmet-Paketen bei mehreren Einrichtungen des roten Kreuzes auftauchten, um Bedürftige und Helfer zu überraschen. Besonders Charlène ließ es sich nicht nehmen, mit jedem und jeder ein paar Worte zu wechseln und sich nach Details zu erkundigen.

Charlène und Albert von Monaco versüßen Bedürftigen und Helfern des roten Kreuzes die Vorweihnachtszeit

Kein Wunder, dass ganz Monte-Carlo der Fürstin zu Füßen lag, denn die Zweifachmama ging mit einem feierlichen Ernst an die gute Sache heran, die man sich öfter zu sehen wünschte. Mit dem Duft von Zimt, Äpfeln und würzigen Tannennadeln im Gepäck, verbreitete das Fürstenpaar eine zauberhafte Weihnachtsstimmung, wo sonst die humanitäre Rettung im Vordergrund steht und selten Zeit für Zwischentöne bleibt.

Umso schöner war es gleichermaßen für Helfer und Bedürftige, ihre Arbeit aus tiefstem Herzen gewürdigt zu wissen. Für Charlène und Albert ist die Aktion alle Jahre wieder ein echtes Anliegen und so hat sich allmählich eine liebgewonnene Tradition daraus entwickelt, die speziell Charlène eine zusehends größere Freue bereitet.

Charlènes Auftritte sind von gleichbleibender Eleganz geprägt

Als gute Fee macht Charlène von Monaco an der Seite Alberts II. eine hervorragende Figur (Fotomontage). © Jean François Ottonello/Imago

Im schwarzen knielangen Max Mara-Mantel (1.150 Euro) muss die wieder erblondete Fürstin so einigen auch optisch wie ein leibhaftiger Engel erschienen sein. Doch seit die anfängliche Verlegenheit so viel Begeisterung und Engagement für die Sache gewichen ist, reißen sich alle darum, der Fürstin so nahe wie möglich zu kommen.

Auch auf den Fürsten von Monaco färbt das Strahlen seiner Ehefrau ab. Er zeigte jedenfalls statt der früher häufig zur Schau getragenen grummeligen Finstermiene, ein freundliches offenes Lachen im Gesicht. Beide Persönlichkeiten haben in der Außenwirkung seit der Geburt ihrer Zwillinge Jacques und Gabriella – die Kinder sind vor Kurzem neun Jahre alt geworden – zunehmend an Nahbarkeit gewonnen. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, Instagram @Palais Princier de Monaco