Rätsel um Verbleib von Charlène von Monaco: Jetzt bricht Fürst Albert das Schweigen

Fürst Albert und Charlène von Monaco im Jahr 2020.

Fürstin Charlène von Monaco ist seit Wochen nicht mehr im Fürstentum. Die Sorge ist groß. Doch jetzt meldet sich Fürst Albert mit großartigen Neuigkeiten.

Monaco - Wie geht es Charlène von Monaco? Royale Fans sorgen sich seit ihrer Abwesenheit in Südafrika, mehrfacher OP und anschließendem Klinikaufenthalt nach ihrer Rückkehr schon seit inzwischen mehr als einem halben Jahr um ihre Fürstin. Zu lange wurde Charlène von Monaco von den Monegassen schon nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, stattdessen gab es auch noch Zoff mit einer Ex-Geliebten. Nun gab Prinz Albert endlich wieder ein Update über Charlènes Gesundheitszustand.

Update zu Charlène von Monaco: Albert bricht das Schweigen

Zuletzt wurde es verdächtig ruhig um das Fürstenpaar und um Charlène. Das führte bei vielen Fans erneut zu Sorgenfalten. Doch jetzt meldete sich Fürst Albert endlich zu Wort und bricht damit das lange Schweigen.

„Charlène geht es schon viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird“, sagte Albert nun der französischen Zeitung Nice Matin. Damit versucht Charlènes Mann wohl auch die Öffentlichkeit zu beruhigen, schließlich geht das letzte Statement zum Zustand der Fürstin auf Weihnachte zurück.

Fürst Albert spricht endlich wieder über Charlènes Zustand

Weitere Details zum Zustand oder gar zum Aufenthaltsort der Fürstin wollte Albert aber offenbar nicht machen. Und so tappen Fans der Royals weiter im Dunkeln.

Immerhin: Mit der Ankündigung, dass Charlène ins Fürstentum zurückkehren werde, nimmt Albert weiter den Gerüchten um angebliche Eheprobleme den Wind aus den Segeln.

Charlène von Monaco musste im vergangenen Jahr wegen einer hartnäckigen HNO-Infektion monatelang in Südafrika bleiben und konnte nicht zu ihrer Familie reisen. In dieser Zeit musste Charlène sogar zweimal operiert werden. Erst Ende des Jahres folgte die Rückkehr. Doch die Fürstin sah deutlich geschwächt aus. Schon nach wenigen Tagen verließ sie offenbar wieder den Hof und ihre Familie, um sich in einer Klinik behandeln zu lassen. (rjs)